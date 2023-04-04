Чтоб мы так жили: Ели икру ложками

Гусиные истории. Подсадной гусь кушает вместе с охотниками за одним столом. Похоже ему очень понравилась красная икра. «Чтобы мы так жили», — смеются мужики



Источник: @sakhahunter

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