04.04.2023
16:41
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Якутия

Чтоб мы так жили: Ели икру ложками

Гусиные истории. Подсадной гусь кушает вместе с охотниками за одним столом. Похоже ему очень понравилась красная икра. «Чтобы мы так жили», — смеются мужики

Источник: @sakhahunter

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