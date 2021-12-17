Что ждут жители Якутии от Общественной палаты?

Выступая 16 декабря на итоговом пленарном заседании, посвящённом 10-летию Общественной палаты Республики Саха (Якутия), вице-премьер Правительства республики Ольга Балабкина отметила, что Общественная палата республики оперативно реагирует на текущие проблемы и запросы граждан.

Роль общественных организаций в социально-экономической жизни нашей республики всегда была существенной. Каждый из четырёх составов Палаты представляет интересы практически всех слоёв населения, и повестка, формируемая Общественной палатой, показывает потребности и интересы граждан.

«Доказательство тому – темы, затронутые вчера в Послании Главы республики, до этого активно обсуждалось на разных площадках Общественной палаты, и передавались качестве рекомендаций в органы власти и местного самоуправления. А значит, деятельность Общественной палаты востребована сейчас и будет нужна в будущем», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Кроме того, вице-премьер отметила вклад Общественной палаты в обеспечение легитимности выборного процесса в регионе. Напомним, на базе Общественной палаты была организована работа Центра наблюдения за выборами. На видеостене, состоящей из нескольких экранов, в режиме-онлайн можно было наблюдать прямую трансляцию из избирательных комиссий. «Общественная палата на любой вопрос отвечает чётко: вот камеры круглосуточного видеонаблюдения для отслеживания хода выборов, вот общественные наблюдатели, которые следят за процессом волеизъявления граждан прямо на избирательных участках», – сказала Балабкина.

Несмотря на пандемию, работа Общественной Палаты отчётливо видна для граждан: на её площадке обсуждаются не только текущие проблемные запросы, но и вопросы реализации программных документов развития республики. Проведён Гражданский форум. Не остались на стороне члены Общественной палаты республики, когда вся республика встала на борьбу с природной стихией – с лесными пожарами, организовав единый штаб, объединяющий неравнодушных жителей и добровольцев, а также сбор средств на восстановление жилья и оказание адресной помощи пострадавшим от лесных пожаров.