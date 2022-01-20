Что ждет Губинский округ в 2022 году

В рамках отчета по итогам 2021 года глава Якутска Евгений Григорьев рассказал об основных работах, направленных на благоустройство и повышение уровня жизни Губинского округа. Встреча с жителями прошла в очно-дистанционном формате с соблюдением рекомендованных мер против распространения коронавирусной инфекции.

В 2021 году в округе провели капитальный ремонт МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №21», приобрели помещение под детский сад – ясли на 85 мест в 203 микрорайоне. В рамках реализации республиканской адресной программы переселили 40 граждан из 14 квартир. Благоустроили дворовые территории в микрорайоне 202 и по ул. Бестужева-Марлинского, 10.

Продолжили работу по установке теплых автобусных остановок. В 2021 году на территории округа установили 3 теплые остановки «Площадь Победы», «Алмазэригэнбанк», «Спортивная школа», построили воркаут- площадку в 202 микрорайоне.

В 2022 запланирован капитальный ремонт средних общеобразовательных школ №33 и №21.

Также будет продолжена работа по благоустройству дворовой территории по ул. Богатырева, 4/1. По республиканской адресной программе переселят 25 граждан из 11 квартир.

В соответствии с разработанным планом по ремонту и реконструкции дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Губинском округе в этом году капитально отремонтируют проспект Ленина на участке от улицы Хабарова до улицы Красноярова, общая протяженность ремонта составит 1,8 км, кроме того, будет продолжена установка теплой остановки. Совместно с Правительством республики будут профинансированы мероприятия по строительству линий наружного освещения по программе «Светлая столица».

В ходе встречи жители Губинского округа интересовались вопросами здравоохранения, благоустройства территории, создания комфортных условий для организации активного досуга общественности. Затронули темы внесения поправок в федеральный закон, регулирующий ответственное обращение с животными и переселения горожан из аварийного жилого фонда.

Отвечая на вопрос о переселении из аварийного жилого фонда, Евгений Григорьев напомнил, что в данный момент реализуется второй этап программы, в который попали дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Таких домов на территории города Якутска 165.

Также Евгений Григорьев отметил, что за два последних года власти города провели большую работу по признанию домов аварийными. На текущий момент количество признанных домов достигло более тысячи.

За два года в интересах горожан в муниципальный бюджет заложены финансовые средства на проведение технической экспертизы аварийных домов. Параллельно с республиканской программой переселения граждан реализуется муниципальная программа, в которой ежегодно предусматривается порядка 150-200 млн рублей. Также проводится большой объем работы по переселению граждан в рамках программы комплексного развития территорий.

Руководитель Управы Губинского округа Гулжан Огонерова отметила, что прошлый год порадовал горожан вводом в эксплуатацию «Школы глобального образования» в 203 микрорайоне. «До 2021 года отремонтированы улицы Суорун Омоллоона, Ларионова. Сегодня жители попросили главу города увеличить количество теплых остановок вблизи учреждений образования, культуры и здравоохранения», — подчеркнула Гулжан Огоннерова.

Также она рассказала об участии жителей в программе поддержки местных инициатив для строительства сквера воспитателям и благоустройства дворов.

На отчете Окружной администрации города Якутска в Губинском округе с соблюдением санитарных норм присутствовало 20 человек, через платформу «Zoom» и соцсеть Инстаграм приняло участие свыше 140 человек.

Поступившие вопросы и предложения внесены в протокол встречи и будут переданы профильным структурам Окружной администрации и в Якутскую городскую Думу для решения и подготовки ответов горожанам.

Отчет Окружной администрации за 2021 год перед населением городского округа «город Якутск» проводится с 17 по 26 января во всех округах и пригородах.