Как прошел отпуск мэра Якутска?

Расскажу немного о нашем отпуске. Мы всегда путешествуем налегке, с полупустыми рюкзаками, и большую часть времени проводим в пути, предпочитая путешествовать по земле. Долгая дорога нас вдохновляет, мы много разговариваем, слушаем любимую музыку, поём песни, эмоционально спорим, проехав нужный поворот, в голос хохочем над смешными ситуациями, в которые мы систематически попадаем. Муж очень любит сам быть за рулем, моя задача — навигация. Мне часто "попадает" за ошибки, но это справедливо))) Манна эмиэ улахан эппиэтинэстээх, мөҕүллэр үлэҕэ сылдьабын😂. Но это самое лучшее время вдвоем. В день мы можем прошагать до 27 км, не любим лежать на пляжах, избегаем пафосные отели и шопинг. После Питера объездили черноморское побережье, съездили в Адыгею и Краснодар. Красивые места, добрые люди. В сочинском дендрариуме встретили нашего земляка из Депутатского Петра Владимировича. Встреча оказалась вдвойне полезной, так как он оказался мастером по пошиву унтов. Заказала новые унты, а то мои уже ремонту не подлежат. Вот так, надо было ехать в Сочи, чтобы решить маленькую проблему))) А если серьезно – большое спасибо всем, кто встретился нам в путешествии, за слова поддержки, дружеские объятия и добрые напутствия. Я рада, что нашу Якутию знают и любят❤️. Где бы я не была, каждый день на связи с коллегами. Знаю обо всем, что происходит в родном городе. А сегодня встречай нас, Казань! Погостим немного у родственников, вкусим знаменитого татарского гостеприимства))) #сарданаавксентьева #всерешаетчеловек