Каковы частые причины отключения электроэнергии?

Одной из частых причин технологических нарушений в работе энергообъектов Центральных электрических сетей является вмешательство посторонних лиц.

Очередной случай произошел сегодня, 16 октября, в 00:38 в г. Якутске. Водитель большегрузной техники, не справившись с управлением, совершил наезд на одностоечную опору ВЛ 6 кВ линии АБЗ подстанции «Южная».

Для удобства потребителей энергетики путем оперативных переключений перевели нагрузку с поврежеднной линии на Л-4 ПС «Южная» и приступили к срочным ремонтным работам.

В 15:02 аварийно-восстановительные работы были завершены.

Уважаемые якутяне! Помните, противоправные действия в охранных зонах могут стать причиной не только ограничений электроснабжения. Они могут причинить вред жизни, здоровью людей, повредить их имущество, повлечь нанесение экологического ущерба, а также стать причиной пожаров.