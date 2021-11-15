Что выявили ночные рейды оперштаба Якутска по развлекательным заведениям?

С 8 по 14 ноября сводные группы Оперативного штаба города Якутска проверили соблюдение ограничительных мерв 372 объектах, в том числе провели 76 рейдов по ночным развлекательным заведениям, 15 автобусов. Об этом сообщил председатель Административной комиссии г. Якутска Феликс Антонов.

«В ходе ночных рейдов проверили 76 развлекательных заведений. Выявлено 5 нарушений режима работы, массовое скопление людей, курение кальяна, среди нарушителей — караоке-клуб «Чаплин Club», рестобар «Daikiri», банкетный зал «Олонхо», караоке-бар «GЕОГРАФИЯ», а также нелегальный ночной клуб на Чкалова, 17, откуда один работник доставлен в отдел полиции. Также ночью работал культурно-досуговый центр «Galaxy», в котором не открывали дверь проверяющим, выпустили посетителей через запасной выход», — сообщил Феликс Антонов и подчеркнул, что в отношении нарушителей составлены акты по статье 20.6.1 КоАП РФ.

В ходе дневных рейдовых мероприятийпо несоблюдению антиковидных мероприятий выявлено 15 нарушений, в том числе 5 нарушений в ночных заведениях и 10 нарушений объектах торговли, общепита, административных и социальных объектах. Специалистами территориальных органов управления и сводными группами Оперативного штаба Окружной администрации г. Якутска составлено 10 протоколов по статье 3.5. КоАП РФ (нарушение тишины и покоя граждан), 10 протоколов по статье 3.8. КоАП РФ (отсутствие средств индивидуальной защиты) и 3 протокола по статье 6.25 КоАП РФ (нарушение правил по уборке территорий). Всего по статье 20.6.1 КоАП России за неделю составлено 23 протокола. Нарушения выявлены в Автодорожном, Гагаринском, Губинском, Октябрьском, Строительном округах и в микрорайоне Марха. Предписания вынесены на объектах в Гагаринском, Октябрьском, Строительном, Центральном округах и в мкр. Марха.

Отметим, ранее глава города Якутска Евгений Григорьев поручил Административной комиссии усилить проверки общественного транспорта по соблюдению ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции.

Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям транспортных организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для работников. Пассажиров призываем проявить сознательность – одевать маски во время поездки.

Только неукоснительное соблюдение санитарных требований и правил поведения, установленных указом Главы РС (Я) от 27 апреля 2020 года №1143 в период режима повышенной готовности, может предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и введение жестких ограничительных мер.

Уважаемые горожане! Берегите себя и своих близких, носите маски в общественных местах!