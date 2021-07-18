Что выявили нерюнгринские ветеринары?

В ветеринарно-испытательной управления ветеринарии с ВИЛ Нерюнгринского района ветеринары проводят микроскопическое исследования на арахноэнтомозы (отодектоз). Всего за I полугодие 2021 года исследовано 48 кошек, среди которых положительный результат выявили у 10, а у исследованных 10 собак положительные результаты не выявлены. В отношении кошек проведено лечение.

Отодектоз (ушной клещ) у кошек и собак — частые спутники бродячих кошек и собак. При контакте с больным животным паразит может передаваться и домашним любимцам. Паразитарное заболевание наружного уха, возбудителем которого является микроскопический паразит, клещ Otodectescynotis. Отодектозом чаще всего болеют кошки, гораздо реже встречается у собак, лисиц, хорьков и песцов.

Способы передачи клеща

Заболевание не имеет сезонности, в любое время года кошки, собаки и хорьки заражаются при тесном контакте с больным животным или с его вещами и предметами (сумка-переноска, подстилка, расческа, игрушки и т.п.). Если в доме содержится несколько кошек и одной из них поставлен диагноз «ушной клещ», то с большой вероятностью заражены и остальные.

Ушные клещи, как и блохи, не паразитируют на людях. Но могут вызвать так называемую «псевдочесотку», аллергическую реакцию кожи на укусы паразита. Лечения не требуется. Как правило, при излечении животного, у человека проходят признаки аллергического состояния.

Симптомы заболевания

В результате жизнедеятельности паразитов у животного развивается аллергическая реакция в результате чего возникает сильный зуд. Животные трясут головой, пытаются почесать ухо лапой, трутся ушами о шероховатые поверхности. Механическое раздражение животным ушной раковины приводит к царапинам и ссадинам, в итоге может развиться вторичная инфекция и гнойный отит наружного и среднего уха.

Характерным признаком ушного клеща является наличие нетипичного содержимого в ухе. В норме ушная сера у животного бледно-желтого цвета, с вариациями до светло-коричневого. Содержимое наружного слухового прохода при отодектозе представляет собой сухую или влажную субстанцию темно-коричневого, вплоть до черного, цвета.

Перед посещением ветврача ни в коем случае самостоятельно не вычищайте налет из ушей, это затруднит диагностику заболевания.

Диагностика отодектоза

Диагноз на отодектоз устанавливается по клиническим признакам болезни (зуд, расчесы), а также на основании микроскопии содержимого ушной раковины и выявления паразитов.

При развившемся отите диагностика ушного клеща затрудняется, так как живые особи гибнут в кислой воспалительной среде и микроскопия не даст достоверного результата.

Лечение ушного клеща

Лечение отодектоза в настоящее время не представляет сложности. Для лечения необходим осмотр у ветеринарного врача и назначение комплексной терапии.

Осложнения, вызываемые ушным клещом

При своевременной диагностике и лечении осложнений не возникает.

Если же болезнь запущена, возможно развитие таких осложнений, как гнойный отит, гематома или лимфоэкстравазат ушной раковины.