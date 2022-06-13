Что вы знаете об энтеровирусах?

Что вы знаете об энтеровирусных инфекциях? Смею предположить, что немного. А между тем это очень распространенное заболевание в мире, во всех странах время от времени происходят ее вспышки. С 2000 года в России идет подъем заболеваемости, и встречаются она очень часто, особенно у детей. Что такое энтеровирусные инфекции, каковы их симптомы и как им можно противостоять, узнаем у врача-инфекциониста, исполняющей обязанности заведующей отделением воздушно-капельных инфекций №1 Детской инфекционной клинической больницы Галины Кричко.

— Что это за инфекции, Галина Александровна?

— Это инфекции, вызываемые энтеровирусами, их три вида. Если переводить с латинского, то это кишечные вирусы, но они поражают не только кишечник. К ним относится большая группа заболеваний. Проявляться энтеровирусная инфекция может совершенно по-разному — от респираторных симптомов (насморка, кашля) до ангины (одна из форм энтеровирусной инфекции это герпангина, именно герпангина, а не всем известная ангина в типичной форме), от рвоты с диареей до нарушений со стороны центральной нервной системы. Вирусы вызывают вполне определенные заболевания, которые становятся причиной возникновения конкретных симптомов и подвержены им и взрослые и дети.

— Как они передаются?

— Основной путь передачи инфекции – фекально-оральный, то есть заразиться можно через еду и воду. В обычной питьевой воде он может сохраняться до 18 дней, в речной – 33 дня, а в неочищенной – до четырех месяцев. Когда мы едим немытые овощи, то тоже можем заразиться энтеровирусами. Это пищевой путь. Энтеровирусы очень живучи, они могут сохраняться при минусовой температуре, могут переживать замораживание и оттаивание, но погибают при нагревании свыше 50 градусов в течение 8 минут, а при 100-градусной температуре — мгновенно. Так что если обдать крутым кипятком помытые овощи и фрукты, то вирусы будут уже не опасны. Ультрафиолетовые лучи уничтожают энтеровирусы в течение 10-15 минут, поэтому впуская в комнату солнечные лучи, мы тем самым уничтожаем вирусы.

Энтеровирусы коварны. Многие люди выделяют их в окружающую среду, заражая других людей, хотя при этом сам человек может не болеть.

— Как протекает заболевание?

— Самые распространенные формы – в виде сыпи, может встречаться в виде кишечной инфекции, в виде катаральных проявлений по типу ОРВИ и ангины (в виде высыпаний на небе). При этом у человека может повышаться температура. Гастроэнтерит же начинается с частой рвоты, потому ее раньше и называли рвотная болезнь, потом (в первые дни) повышается температура до 38-39 градусов, появляется жидкий стул. Могут быть смешанные формы. Если мы говорим о высыпаниях, у ребенка поднимается температура, появляются высыпания, часто они появляются на ладошках и стопах, в полости рта или по всему телу. В виде пузырьков, пятен, сливающейся сыпи, часто сопровождается кашлем, насморком и высыпаниями на слизистой горла. Катаральная (насморк, кашель) протекает по виду ОРВИ. Так же поднимается температура и держится не дольше трех дней, но сопровождается насморком и сухим кашлем, который в бронхит не переходит. Энтеровирусная инфекция еще может протекать в виде серозного, вирусного менингита, часто вызываемого именно энтеровирусами. Это неукротимая рвота, которая не приносит облегчения, выраженные головные боли. Маленький ребенок плачет, плохо спит, беспокоится, ребенок постарше жалуется на светобоязнь, головную боль. В этом случае следует сразу обратиться к педиатру, при необходимости его направят в больницу. Дети обычно хорошо отвечают на терапию, быстро восстанавливаются и при адекватной терапии все заканчивается без осложнений. Ребенок выздоравливает, потом в течение двух недель находится под наблюдением врача стационара, сдает периодически контрольные анализы и выписывается домой.

— Выходит, что дети энтеровирусами болеют чаще?

— Да, дети болеют ими чаще взрослых, и это обусловлено слабостью иммунной системы ребенка. Дело в том, что иммунитет взрослого человека способен быстро отреагировать на энтеровирус, а у малыша иммунная защита только учится распознавать возбудителей разных заболеваний и является уязвимым для энтеровирусов.

Как вы могли убедиться, опасность энтеровируса — в его коварстве. Многие его формы маскируются под насморк или простуду, но последствия, предупреждают педиатры, могут быть куда более тяжелыми. Поэтому важно как можно скорее поставить диагноз и начать своевременное лечение.

— Галина Александровна, скажите, пожалуйста, еще о профилактике.

— Если говорить о профилактике энтеровирусной инфекции, то надо помнить, что вакцины от нее не существует. Ребенка важно научить мыть руки перед едой. Важно следить за качеством питьевой воды, а также тщательно мыть овощи и фрукты, купленные в магазине или рынке. Профилактика также включает ограничение контакта с больными людьми, в случае с детьми младшего возраста, детям постарше следует в местах большого скопления людей надевать маски, тем более, если известно, что там будут больные люди. При купании не следует заглатывать воду, с осторожностью выбирать места для купания, подальше от мест слива сточных вод, пить только кипяченую воду, особенно это касается детей младшего возраста. Если дети болеют, взрослым следует соблюдать «респираторный этикет»: прикрывать рот рукой или салфеткой при кашле или чихании и затем мыть руки, использовать раздельные столовые приборы, зубные щетки, посуду.

Итак, если ребенок заболел, нужно срочно обратиться к врачу. Помните, что есть случаи, при которых можно сразу отправляться в больницу, например, если у ребенка судороги. Не следует заниматься самолечением, даже если у ребенка только температура, которая, к примеру, держится пару дней, обратитесь к педиатру, врач всегда может увидеть то, чего не видим мы с вами, и назначить лечение.

Фото предоставлено доктором.