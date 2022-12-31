Что вступает в силу с января 2023 года?
- МРОТ — 16 242 ₽, прожиточный минимум на душу населения в целом по РФ — 14 375 ₽.
- Индексация страховых пенсий по старости — на 4,8%.
- Льготная ипотека до 8% продлена до 1 июля 2024 года.
- Семейная ипотека будет доступна родителям двух и более несовершеннолетних детей, рожденных до 2018 года.
- На детей до 17 лет будет назначаться единое пособие с учетом комплексной оценки нуждаемости.
- Беременные женщины с низким доходом смогут получать до 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения.
- Выплату из материнского капитала до 3 лет можно получить на любого ребенка, а не только на второго.
- Родителям детей-инвалидов с ограничениями по общению, передвижению и самоконтролю предоставляется бесплатное место и питание в стационаре.
- Собственники недвижимости смогут получать сведения о зарегистрированных в ней лицах.
- Правообладатели смогут получить выписку из ЕГРН со сведениями обо всех объектах с ограничениями в их пользу.
- Исполнители по гражданско-правовым договорам подлежат обязательному страхованию с уплатой взносов заказчиками и смогут получать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
- Для бизнеса вводится единый налоговый платеж: все налоги и взносы нужно платить общей суммой на единый счет до 28-го числа.
- ПФР и ФСС объединятся в Фонд пенсионного и социального страхования — Социальный фонд России.
Фото: тгк госуслуги
Источник: тгк госуслуги
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