31.12.2022
12:40
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Официально

Что вступает в силу с января 2023 года?

  • МРОТ — 16 242 ₽, прожиточный минимум на душу населения в целом по РФ — 14 375 ₽.
  • Индексация страховых пенсий по старости — на 4,8%.
  • Льготная ипотека до 8% продлена до 1 июля 2024 года.
  • Семейная ипотека будет доступна родителям двух и более несовершеннолетних детей, рожденных до 2018 года.
  • На детей до 17 лет будет назначаться единое пособие с учетом комплексной оценки нуждаемости.
  • Беременные женщины с низким доходом смогут получать до 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения.
  • Выплату из материнского капитала до 3 лет можно получить на любого ребенка, а не только на второго.
  • Родителям детей-инвалидов с ограничениями по общению, передвижению и самоконтролю предоставляется бесплатное место и питание в стационаре.
  • Собственники недвижимости смогут получать сведения о зарегистрированных в ней лицах.
  • Правообладатели смогут получить выписку из ЕГРН со сведениями обо всех объектах с ограничениями в их пользу.
  • Исполнители по гражданско-правовым договорам подлежат обязательному страхованию с уплатой взносов заказчиками и смогут получать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
  • Для бизнеса вводится единый налоговый платеж: все налоги и взносы нужно платить общей суммой на единый счет до 28-го числа.
  • ПФР и ФСС объединятся в Фонд пенсионного и социального страхования — Социальный фонд России.
Фото: тгк госуслуги
Источник: тгк госуслуги

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