Что воруют якутяне перед Новым годом

За прошедшие сутки полицией раскрыто 5 фактов краж товарно-материальных ценностей из магазинов. Случаи произошли в городах Якутск, Мирный, Алдан и Вилюйск.

В Якутске из магазина «М-видео» 17-летний учащийся общеобразовательной школы похитил игровую приставку «GP Xbox One». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде.

Резак фирмы «Bosch» с прилавка магазина «Хозмаркет» открыто похитил ранее судимый за кражу 28-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Алданскими полицейскими раскрыта кража продуктов питания у отвлекшегося покупателя. Инцидент произошел в магазине по ул. Ленина г. Алдан. Установлен 48-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В г. Вилюйск из торгового павильона в местном универмаге была похищена куртка. Установлен ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В г. Мирный из филиала сети магазинов «Лэтуаль» ранее были похищены парфюмерные изделия. Установлена 21-летняя горожанка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемые граждане! Будьте предельно бдительны! В последние дни уходящего года в ажиотаже поисков подарков и большого наплыва покупателей в магазинах, злоумышленники особенно активны!