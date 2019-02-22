Что волнует жителей Вилюйского улуса?

Первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей Стручков 22 февраля провел рабочее совещание с руководителями министерств и ведомств по вопросам исполнения постановочных вопросов, сформированных по итогам отчета исполнительных органов власти республики за 2018 год в Вилюйском улусе и городском округе «Жатай».

Во вступительной части Алексей Стручков отметил, что отчеты в Вилюйском улусе проведены во всех 22 населенных пунктах с участием 1,5 тыс. жителей.

«Жители Вилюйского улуса приняли активное участие в отчетах правительства. Отчеты показали, что население улуса больше всего волнуют вопросы, связанные со сферой здравоохранения, сельского хозяйства и образования», — отметил первый вице-премьер.

В сфере здравоохранения население интересовалось вопросами строительства нового здания Центральной районной больницы в г. Вилюйске и врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах улуса.

Министр здравоохранения Елена Борисова отметила, что новое здание Центральной районной больницы планируется ввести к 2021 году, для строительства объекта имеется готовая проектно-сметная документация с положительной оценкой госэкспертизы, разработанная еще в 2016 году.

Алексей Стручков также поручил профильному министерству взять под отдельное внимание проведение мероприятий по диспансеризации и повышению качества медицинских услуг.

В сфере образования, жителей интересовали вопросы, связанные со строительством нового здания школы и детского сада в г. Вилюйске и начало строительства детского сада в п. Кысыл — Сыр. Ввод нового здания детского сада в г. Вилюйске, строящегося в рамках государственно-частного партнерства, запланирован на август текущего года. Также в этом году планируется начать разработку проектно-сметной документации строительства нового детского сада в п. Кысыл-Сыр.

Также в этом году в г. Вилюйске будет завершено строительство районного Дома культуры, начавшегося за счет дивидендов, отчисляемым «АЛРОСА» алмазным провинциям, и собственных средств муниципалитета.

По итогам отчета правительства в городском округе «Жатай» Алексей Стручков отметил, что в текущем году за счет средств из федерального бюджета ожидается ввод плавательного бассейна.

Также первый вице-премьер поручил Министерству промышленности и геологии изучить проектную деятельность Жатайского завода металлоконструкций, который изъявляет желание стать резидентом ТОР «Кангалассы».

Министерству культуры и духовного развития республики поручено рассмотреть возможность строительства нового здания Детской школы искусств, которая на сегодняшний день размещается в ветхом здании, построенном еще 1950-х годах.

По итогам совещания первый вице-премьер Алексей Стручков отметил, что все поступившие от населения в ходе отчета правительства вопросы и предложения должны быть досконально проработаны и внесены в итоговые протокольные поручения для исполнения.