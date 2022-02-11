Что волнует жителей Булунского района

9 февраля первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов принял участие в отчете Правительства республики перед жителями Булунского района.

Жителей поселка Тикси волновали вопросы строительства канализационных очистных сооружений и капитального ремонта многоквартирных домов. Виктор Романов сообщил жителям, что ведомством совместно с ГУП «ЖКХ РС (Я)» прорабатывается вопрос возможности реализации строительства объекта с привлечением средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В текущем году предприятие планирует приступить к проектно-изыскательским работам объекта.

По вопросу капремонта домов всего в поселке 46 многоквартирных дома, из них 26 домов состоят в региональной программе капитального ремонта, 4 из них предусматривают ремонт фасада.

Вопрос замены дизель-генераторов в дизельной электростанции ставили жители села Таймылыр. Как сообщил Виктор Романов, в текущем году и 2023 году в планах у АО «Сахаэнерго» заменить пять дизель-генераторов из шести.

Глава Борогонского наслега Тамара Томская обратилась с вопросами по строительству модульной котельной с охватом 100% жилого сектора и учреждений села.

«На сегодня в утвержденной инвестиционной программе ГУП «ЖКХ» данный объект не предусмотрен. Согласно действующему законодательству, соответствующее решение должно быть отражено в схеме теплоснабжения муниципального образования и для этого необходимо обратиться в муниципальное образование для того, чтобы они учли данное мероприятие. С текущего года правительством РФ определены механизмы по выделению средств через Фонд реформирования ЖКХ на предоставление инфраструктурных займов, принят порядок их предоставления. В данном направлении совместно с ГУП «ЖКХ» мы готовим довольно большой перечень объектов, и предлагаю заявку вашу направить в ГУП «ЖКХ» для рассмотрения. При этом необходимо иметь проектно-сметную документацию с госэкспертизой. Тогда вопрос включения в перечень объектов будет рассмотрен», — ответил Виктор Романов.

Среди постановочных вопросов села Найба было озвучено предоставление спецтехники. В текущем году ГУП «ЖКХ РС (Я)» планирует перераспределить имеющуюся спецтехнику и направить на участок Найба бензовоз «Урал».

С просьбой о строительстве новой котельной «Тундровая» и замены старой теплотрассы обратились жители села Кюсюр, так как в домах по улице Кооперативная холодно.

«Действительно отмечаются проблемы по доведению тепла до жителей улицы Кооперативная, но вместе с тем существует проблема с отсутствием промывки внутридомовых систем, также отмечаются проблемы именно с внутренними системами теплоснабжения в домах. В рамках ремонтной программы ГУП «ЖКХ» заменит сети теплоснабжения с увеличением диаметра трубы для того, чтобы обеспечить жителей теплом», — отметил Виктор Романов.

По вопросу строительства новой котельной Виктор Дмитриевич пояснил, что построенная в 2019 году котельная «Центральная» позволила оптимизировать три аварийные котельные и рассчитана на обеспечение теплоснабжением весь населенный пункт, поэтому вопрос технической целесообразности строительства новой котельной необходимо оценить муниципальному образованию совместно с ГУП «ЖКХ РС (Я)».