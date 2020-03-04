Что волнует жителей Походска?

В Нижнеколымском районе проходит отчёт исполнительных органов государственной власти по итогам 2019 года. Правительственная группа под руководством министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Александра ТАРАСОВА работает в районе с 3 по 7 марта 2020 года.

В рамках отчёта правительства в район приехал Председатель Правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ. Премьер республики посетил социально значимые объекты села Походск: местную школу, детский сад, фельдшерский пункт и ДЭС. А также провёл итоговый отчёт о работе правительства в 2019 году перед жителями села.

Вопросы, которые больше всего волнуют жителей Походска, касаются транспортной доступности, оказания качественных медицинских услуг, обеспеченности лекарствами, переселения из ветхого и аварийного жилья.

В ходе отчёта жители села подняли вопрос о субсидированных билетах, которые не всегда удаётся получить в связи с их ограниченным количеством.

По словам премьера республики, сегодня рассматривается вопрос субсидирования перелетов по территории Якутии из федерального бюджета.

«На данный момент субсидирование из федерального бюджета идёт только на межрегиональные перевозки и не распространяется на перевозки внутри субъекта. Такое субсидирование значительно помогло бы нам повысить авиационную подвижность населения. В целом, наши подходы находят поддержку в федеральном Минтрансе, но требуют тщательной проработки, поскольку механизм должен распространяться не только на Якутию, но и на другие субъекты ДФО», — отметил Владимир Солодов.

«В перспективе нам также нужно поменять систему бронирования рейсов и сделать это, в первую очередь, для жителей тех населённых пунктов, в которых отсутствует доступ к сети интернет. Совместно с авиакомпаниями будем рассматривать вопрос организации колл-центра, чтобы можно было бронировать субсидированные билеты заранее и по телефону. С учётом труднодоступности сёл, это было бы выходом из ситуации», — предложил Владимир Солодов.

Проблема переселения из ветхого и аварийного жилья в районе решается, но у жителей остаются вопросы по тому, в какой срок программа переселения будет реализована в селе Походск.

«Если дом был официально признан ветхим до 2017 года, то вы автоматически попадаете в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. А значит, будете переселены в новые дома до 2024 года, то есть до конца действия программы», — подчеркнул премьер республики. При этом труднодоступные районы будут рассматриваться в первоочередном порядке, для решения вопроса в максимально сжатые сроки.

Всего в Нижнеколымском районе в программу на период с 2020 по 2024 годы включены 8 многоквартирных жилых домов общей площадью 1 841 кв. м. Это 51 помещение и 114 жителей района. Среди тех, кто получат современное благоустроенное жильё взамен ветхого и аварийного уже до конца 2024 года — 26 жителей Походска.