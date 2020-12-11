Что волнует хангаласцев?

Пандемия – пандемией, а людей не оставляют насущные проблемы: летний водопровод, ремонт больницы, строительство спортзала и детской площадки, жилье для многодетных.

Эти и многие другие вопросы были рассмотрены на личном приеме народного депутата Алиш Забид Оглы Мамедова. От хангаласцев прозвучали вопросы, касающиеся жилищных проблем, социальных выплат, оказания спонсорской помощи для участия в программе ППМИ, а также жалобы на шумы в многоквартирных домах, оказания содействия в трудоустройстве и другие.

Директор МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа №4 с УИОП» Хангаласского улуса Надежда Козлова подняла вопрос строительства нового спортивного зала в мкр Кыл-Бастахг города Покровска – тот, что имеется, находится в аварийном состоянии.

«Документы на ПСД готовы, предварительная стоимость проведения работ составляет 75 млн рублей», — сообщила Надежда Михайловна.

Депутат районного Совета МР «Хангаласский улус» Борис Протодьяконов затронул тему о необходимости ремонта Мохсоголлохского отделения центральной районной больницы. Ольга Севостьянова коснулась темы строительства и необходимости постройки детской площадки в мкр Звероферма. Глава МО «Иситский наслег» Михаил Максимов выразил надежду на помощь в строительстве летнего водопровода в самом отдаленном наслеге Хангаласского улуса. Многодетная мать Мария Плотникова задала вопрос о выплатах на приобретение жилья для многодетных семей.

Все обращения были приняты к сведению, по многим началась или продолжается работа.