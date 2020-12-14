Что важнее истинной любви?

18 и 19 декабря на сцене Государственного театра коренных малочисленных народов Севера состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша.

Поиски славы и счастья во все времена влекли молодых людей в большие города. Как яркие бабочки они слетаются на его свет. Но что важнее истинная любовь или большие возможности?

Театр приглашает разделить с нами эти эмоции и ответить на многие вопросы, став первыми зрителями премьеры спектакля «Эти свободные бабочки» по пьесе Л.Герша в постановке Захара Никитина. Художник-постановщик — Екатерина Шапошникова, художественный руководитель — Любовь Никитина.

Театр отмечает, что в в помещении созданы все условия для безопасного посещения зрителей — установлены рециркуляторы, антиспептики. Зал будет заполняться на 50%, зрителей просят соблюдать социальную дистанцию и обязательно быть в защитных масках и перчатках.

18,19 декабря в 18.30

Адрес: Чернышевского, 14 Цена билета: 500₽ Справки по телефонам: 450646, 89618697888. Билеты уже в продаже