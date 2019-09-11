Что в Якутске потрясло полковника США в отставке?

Общественники есть во всем мире. И они начинают активно действовать в тех сферах, где государство и власть не справляются своими силами. В отношениях между США и Россией наступило охлаждение после «добровольного вхождения» Крыма в состав российского государства. Напряжение не спадает, санкции против нашей страны охватывают не только политику, но и затрагивают социальные сферы, и затрудняют взаимоотношения между простыми людьми. И тогда на сцену выходят общественники – народные дипломаты.

В эти дни в 20 городах России находилась делегация Центра гражданских инициатив США – 45 представителей американской общественности, которые выступают за мир и дружбу между народами и стремятся наладить связи по горизонтали, улучшить отношения между обычными гражданами России и Америки. Группа встретилась в Санкт-Петербурге, а затем отправилась в Москву для встреч с правительственными чиновниками, бывшими чиновниками, учеными, лидерами бизнеса и другими российскими гражданами, заинтересованными в вопросах мира и добрососедства, чтобы из первых уст узнать и воочию убедиться, что думают и как живут обычные россияне. Затем группа разделилась на более мелкие делегации и посетила другие города Российской Федерации. В этом году впервые в эту программу был включен Якутск.

В Якутск приехала легендарная в Америке личность – Энн РАЙТ, известная активистка, общественница, борец за мир, которая с 7 по 11 сентября посетила Якутск в рамках народной дипломатии и встретилась с местными жителями. Энн Райт служила в Вооруженных Силах США в течение 29 лет и дослужилась до звания полковника, затем 16 лет проработала в Государственном Департаменте. В 2003 г. в знак протеста против вторжения США в Ирак Энн подала в отставку со своего поста. В настоящее время она активно участвует в миротворческих акциях в поддержку народов стран в их борьбе против военного вмешательства и насилия со стороны Соединенных Штатов.

В Якутске ее встретили члены клуба Ротари, которые показали ей наш северный город, организовали встречи с якутянами.

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В Высшей школе музыки гостью из Америки принимали и.о. ректора Александр Васильевич ИГНАТЬЕВ и юные музыканты из знаменитого Государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии» со своими педагогами – заслуженными деятелями искусств РФ и РС(Я) Ларисой ГАБЫШЕВОЙ и Станиславом АФАНАСЕНКО, концертмейстером, заслуженной артисткой РС(Я) Надеждой ПЕТРОВОЙ. Наши талантливые исполнители продемонстрировали высокий класс своего мастерства, исполнили лучшие свои композиции, с которыми объездили около 30 стран почти во всех концах света. Энн Райт выразила восхищение их игрой и пригласила юных скрипачей на гастроли в ее родные Гаваи. В свою очередь, наставник юных скрипачей Станислав Максимович АФАНАСЕНКО по аналогии с ротарианским школьным обменом предложил провести в перспективе такой же обмен – чтобы в течение года направить на стажировку в Штаты одного юного музыканта, в то время как у нас в ВШМ проучился бы год его сверстник из Америки. Энн обещала подумать над возможностью исполнения этой прекрасной идеи.

В пригородном поселке Хатассы произошло знакомство Энн Райт с жизнью якутского села, достаточно большого, живущего в современном динамичном ритме, и в то же время, сохранившего патриархальную неспешность провинции. Наша гостья с интересом рассматривала и фотографировала лошадей на лугах, неспешно шествующих по улицам или вальяжно расположившихся прямо на дороге коров. Очень интересно и живо прошли визиты в дома простых жителей.

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По инициативе активной общественницы Натальи Ивановны РУФОВОЙ и сельского центра культуры «Тускул» (директор – Людмила Михайловна ЧЕПАЛОВА) гостью в подворье МАЛЫШЕВЫХ встретили участники фольклорного ансамбля. Детишки приветствовали игрой на хомусе, поговорили с заокеанской гостьей по-английски, а местный пастух, большой поклонник и любитель лошадей Павел Петрович ПЕСТЕРЕВ вместе с супругой Анной Петровной показали свои национальные костюмы и убранство якутской лошади. Затем любезные хозяева Андрей МАЛЫШЕВ и его супруга Маргарита СКРЫБЫКИНА пригласили в свой дом, который оказался почти что музеем культуры саха. Андрей Лукич давно занимается столярным, плотницким ремеслом и резьбой по дереву, изготавливает чороны и другую деревянную утварь, а работавшая до пенсии местным землеустроителем Маргарита Кимовна увлекается путешествиями и живописью, делает великолепные картины. Хлебосольные хозяева выставили на стол все разносолы якутской кухни, которые Энн с большим удовольствием продегустировала, даже якутскую похлебку из потрохов. На прощание Андрей подарил ей ымыйа – чорон своей работы.

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Затем нас приняла семья местной мастерицы Марии Сергеевны ДЕГТЯРЕВОЙ, мамы моего друга Азамата Дегтярева. Мы ахнули, попав в атмосферу домашнего музея красивейшей и шикарно исполненной якутской одежды. Дочь Роза и невестки трудятся в этой своеобразной семейной артели. Мама делает эскизы, а молодые женщины шьют, вышивают бисером и золотой канителью. Кстати, Мария Сергеевна в противовес китайской экспансии сама вручную изготавливает эксклюзивные унты, что называется, «под ключ» — шьет заготовку из камусов по индивидуальным размерам, сама же подшивает, затем сама вышивает уникальные билэ (расшитую бисером или чешским стеклом окантовку унтов). Нас всех буквально заворожили панно работы Марии – аппликация из оленьего меха и саха-печворк в якутском стиле «кыбытык ойуу». Хозяйка сделала своей гостье дорогой подарок — одну из таких меховых аппликаций.

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Ну и «на десерт» нас привезли в настоящий зеленый рай Евдокии ПАВЛОВОЙ, в свое время работавшей ветеринарным врачом в совхозе «Хатасский». Несмотря на наступающую осень, здесь нас приятно поразили буйное многообразие самых разных цветов невообразимых расцветок и форм, дозревающие на кустах овощи и даже дающая до сих пор ягоды садовая земляника, а также множество деревьев и кустарников. Всем этим Евдокия Андреевна увлекается давно, в нескольких теплицах она с ранней весны высаживает тысячами цветочную рассаду, и все лето возится со своими любимыми растениями.