Что в Якутии заинтересовало студентов московских вузов ?

В рамках Дней Дальнего Востока, которые по традиции проходят в Москве в начале декабря, в ведущих вузах организованы лекции для студентов старших курсов. Они призваны показать будущим специалистам те возможности, которые открыты для них на Дальнем Востоке страны. Развитие макрорегиона является приоритетом государственной политики и находится в фокусе внимания и государства и крупнейших промышленных компаний, ДФО стал местом реализации крупных инвестиционных проектов и нуждается в притоке квалифицированных кадров.

8 декабря с лекцией перед студентами Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Высшей школы экономики, Дипломатической академии МИД РФ, МГИМО, Финансового университета выступил Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Андрей Федотов.

В своем выступлении он рассказал о социально-экономическом развитии республики, которое по ряду направлений опережает среднероссийские показатели, о ключевых векторах развития региона и вызовах, которые стоят перед Якутией сегодня. Особое внимание Андрей Федотов уделил теме развития человеческого капитала и возможностям, которые сегодня открываются на Дальнем Востоке и в Арктике для молодых профессионалов.

«Смелые специалисты с новым складом ума, благодаря которым рождаются новые подходы, разрабатываются новые стандарты и технологии – это главное условие для перехода на новый качественный уровень развития. Поэтому мы в Якутии рассматриваем заботу о человеке и природе в качестве главного приоритета республики. От того, каков будет человеческий капитал сегодня, напрямую зависит наше завтра», — отметил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

В заключение студенты задали Андрею Федотову множество вопросов. Участников встречи интересовали климатические особенности региона, перспективы трудоустройства на предприятиях, работающих в республике, развитие якутского кино и IT-проектов и даже перспективы применения технологий машинного обучения, искусственного интеллекта в различных отраслях.

В скором времени на сайте постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ будут опубликованы подробные ответы на вопросы, столь заинтересовавшие участников встречи.