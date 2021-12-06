Что в Якутии достигнуто по программе развития села?

В текущем году на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» в республике направлено свыше 2 млрд. рублей, из которых 1,8 млрд рублей выделены из федерального бюджета.

«Независимо от того, живут люди в городе или на селе, для них должны быть созданы равные условия для достойной жизни. Позитивные изменения, направленные на повышение качества жизни в сельских территориях, позволят молодёжи закрепиться на селе. Ключевым приоритетом в этой работе является реализация госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий», — считает глава республики Айсен Николаев.

В этом году благодаря госпрограмме три наслега республики получили субсидии на строительство жилья. До конца года семьи, проживающие в сёлах Нам Верхневилюйского улуса, Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса, Модут Намского улуса, получат новое жильё.

В селе Харбала-1 Хатылынского наслега Чурапчинского улуса ведётся комплексная застройка 32-х участков жилого квартала «Сайдыы», а в селе Партизан Намского улуса строительство 50-и индивидуальных домов в квартале «Мымах».

По итогам года в сельских наслегах республики ожидается ввод 15-и объектов: трёх детских садов в Хангаласском, Оленёкском, Вилюйском улусах, школы в Вилюйском улусе, двух школ-садов в Жиганском и Чурапчинском улусах, спортивно-оздоровительного комплекса в Сунтарском улусе, канализационных очистных сооружений в Горном улусе, внутрипоселковых газовых сетей в Чурапчинском и Горном улусах, локального водопровода в Чурапчинском улусе.

Кроме того, проведен капитальный ремонт в районной поликлинике Сунтарского улуса, спортзале в Верхневилюйском улусе, административно-культурном центре и клуба в Намском улусе.

Приобретены три спецавтомобиля для больниц Верхневилюйского, Олёкминского и Сунтарского районов. Обеспечены автотранспортом Дома культуры в Чурапчинском и Сунтарском улусах, школы Сунтарского, Верхневилюйского, Чурапчинского улусов. Для Намского района приобретён модульный фельдшерско-акушерский пункт.