06.12.2021
18:08
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Якутия

Что в Якутии достигнуто по программе развития села?

В текущем году на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий»  в республике направлено свыше 2 млрд. рублей, из которых 1,8 млрд рублей выделены из федерального бюджета.  

«Независимо от того, живут люди в городе или на селе, для них должны быть созданы равные условия для достойной жизни. Позитивные изменения, направленные на повышение качества жизни в сельских территориях, позволят молодёжи закрепиться на селе. Ключевым приоритетом в этой работе является реализация госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий», — считает глава республики Айсен Николаев. 

В этом году благодаря госпрограмме три наслега республики получили субсидии на строительство жилья. До конца года семьи, проживающие в сёлах Нам Верхневилюйского улуса, Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса, Модут Намского улуса, получат новое жильё. 

В селе Харбала-1 Хатылынского наслега Чурапчинского улуса ведётся комплексная застройка 32-х участков жилого квартала «Сайдыы», а в селе Партизан Намского улуса строительство 50-и индивидуальных домов в квартале «Мымах».

По итогам года в сельских наслегах республики ожидается ввод 15-и объектов: трёх детских садов в Хангаласском, Оленёкском, Вилюйском улусах, школы в Вилюйском улусе, двух школ-садов в Жиганском и Чурапчинском улусах, спортивно-оздоровительного комплекса в Сунтарском улусе, канализационных очистных сооружений в Горном улусе,  внутрипоселковых газовых сетей в Чурапчинском и Горном улусах, локального водопровода в Чурапчинском улусе.

Кроме того, проведен капитальный ремонт в районной поликлинике Сунтарского улуса, спортзале в Верхневилюйском улусе, административно-культурном центре и клуба в Намском улусе. 

Приобретены три спецавтомобиля для больниц Верхневилюйского, Олёкминского и Сунтарского районов. Обеспечены автотранспортом Дома культуры  в Чурапчинском и Сунтарском улусах, школы Сунтарского, Верхневилюйского, Чурапчинского улусов. Для Намского района приобретён модульный фельдшерско-акушерский пункт.  

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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