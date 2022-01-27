Что в Якутии быстрее дорожает?

В декабре 2021 года инфляция в Якутии ускорилась до 6,2%. Стоимость потребительской корзины из товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию, в регионе по сравнению с ноябрьским значением увеличилась на 0,2 процентного пункта. Однако уровень инфляции в республике по-прежнему ниже, чем по Дальнему Востоку (7,2%) и России (8,4%).

Заметнее всего в регионе подорожали продукты питания и услуги — на 0,3 п.п., до 7,3% и 6,2% соответственно.

Так, ускорился рост цен на мясо, молочную продукцию и яйца. Сельхозпроизводители продолжают закладывать в цены свои расходы: подорожали на мировом рынке ветеринарные препараты и корма для животных, увеличились затраты на сырье, упаковку и транспортировку. В то же время крупное местное тепличное хозяйство ввело в эксплуатацию дополнительные помещения, стало производить больше овощей, и это сдержало рост цен на огурцы и помидоры.

«Местное производство, конечно, не в полной мере обеспечивает республику продовольствием, нам необходимы поставки из других регионов. Якутия — один из самых отдаленных регионов страны, ее территория очень большая, и расходы на перевозку товаров значительные. В основном это затраты на топливо, а оно за год подорожало на 4,4% из-за роста цен на нефть на мировом рынке, и это отразилось на стоимости товаров», — отметил заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Андрей Гриднев.

В сфере услуг основную роль в ускорении инфляции в декабре сыграл рост цен на услуги воздушного транспорта. Подорожало авиационное топливо, и вслед за этим прибавили в цене авиабилеты. Кроме того, в декабре эпидемическая обстановка улучшилась, были сняты некоторые ограничения, и люди стали чаще выезжать на отдых, что также отразилось на стоимости авиаперелетов.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в декабре был незначительным — до 4,9% после 4,8% месяцем ранее.

Подробно об инфляции в Якутии можно узнать в информационно-аналитическом комментарии на сайте Банка России.