21.02.2022
18:50
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Якутия

Что в марте произойдет в Якутии?

В Якутии идет работа к 100-летию ЯАССР. Подробно с календарным планом мероприятий можно ознакомится в сайте 100-летия образования Якутской АССР по адресу https://www.100yakutia.ru/

Согласно календарному плану, в марте к юбилейной дате будут приурочены запуск Эльконского золотодобывающего месторождения, введение учебного корпуса Малой академии наук Республики Саха (Якутия), открытие объекта культурного наследия XIX века регионального значения «Церковь Николаевская». Состоится презентация документального фильма «Пути Великих Свершений», VII Всемирный конгресс оленеводов мира», республиканский фестиваль СМИ «Пресса Земли Олонхо», запланированы и другие общественно значимые мероприятия. 

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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