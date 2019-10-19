19.10.2019
14:40
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Светская хроника

Что в альбоме у звезды?

В субботний день якутские артисты вспоминают свои прошлые образы и выступления.

Так, например, певица Сахая выложила историческую фотографию, сделанную в самом начале своей карьеры с Николаем Донским.

Кюннэй рассказала о том, как назвал недавно ее друг и коллега, и вспомнила своих внутренних личностей.

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Недавно @a_egorov_orkon назвал меня творческим Билли Миллиганом😁 Наверное так точно подметить и вот так легко расставить все по местам мог только он, у Алеши суперспособность объяснять очень доступными словами практически любое поведение людей😄 Да, муз во мне живет несколько и они вполне мирно уживаются вместе. Я знаю, что кто-то из вас даже не подозревает о существовании некоторых из них, кому-то не нравятся отдельные личности моих музыкальных душ. Но они есть вне зависимости ни от вас, ни от меня. И сами знают, когда включаться и выключаться. Я люблю их всех😊🎶

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А Игорь Егоров выложил видео из своего архива.

Источник: https://www.instagram.com/p/B3x5vojIb2x/ https://www.instagram.com/p/B3xMbQzBpG0/ https://www.instagram.com/p/B3yQCUFpi4S/
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