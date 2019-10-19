Что в альбоме у звезды?

В субботний день якутские артисты вспоминают свои прошлые образы и выступления.

Так, например, певица Сахая выложила историческую фотографию, сделанную в самом начале своей карьеры с Николаем Донским.

Кюннэй рассказала о том, как назвал недавно ее друг и коллега, и вспомнила своих внутренних личностей.

А Игорь Егоров выложил видео из своего архива.