Что усыпило бдительность жительницы Якутска?

Лжесотрудник банка попросил ее заполнить обычную анкету, которая оказалась заявкой на получение кредита.

В городской отдел полиции поступило заявление от 40-летней горожанки, которая сообщила, что злоумышленники путем обмана оформили на её имя кредит.

Заявительница рассказала, что вечером ей поступил звонок с номера +7(495) 903-00-17. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что они обнаружили, что персональный менеджер пытался оформить на имя потерпевшей кредит, и чтобы они смогли привлечь к ответственности данного сотрудника, он попросил женщину следовать его указаниям.

Лжесотрудник банка сказал, что ей нужно просто заполнить анкету в приложении банка. В тот момент потерпевшая, сама того не зная, на самом деле отправила заявку на получение кредита. После чего ей на карту поступили более 86 000 рублей. Далее в ходе разговора лжеспециалист попросил назвать код, пришедший в смс-сообщении.

Полностью доверяя «сотруднику службы безопасности банка», женщина сообщила одноразовый код, который нужно держать в тайне от третьих лиц. В результате мошенник успел похитить 33 400 рублей, после чего банковская карта была автоматически заблокирована банком.

Через некоторое время заявительница обратилась в отделение банка, где выяснила, что она разговаривала не с их сотрудниками, а с мошенниками, и в настоящее время на её имя оформлен кредит в сумме 86 386 рублей.