03.04.2023
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Погода
Что-то весна не спешит вступить в свои права
На юге, северо-западе, севере умеренный, на юге местами сильный снег, на остальной территории днем небольшой снег. Ветер умеренный, местами в Жиганском, Нерюнгринском районах порывистый ветер до 15-18 м/с, метели. Температура воздуха ночью -16-21 гр, северо-востоке -21-26 гр, в его низинах -31-36 гр, на северо-западе -9-14 гр, местами на западе до -5 гр. Днем -3-8 гр, северо-востоке -10-15 гр, местами на западе до 0 гр.
В Якутске без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -21-23°, днем -2-4°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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