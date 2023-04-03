Что-то весна не спешит вступить в свои права

На юге, северо-западе, севере умеренный, на юге местами сильный снег, на остальной территории днем небольшой снег. Ветер умеренный, местами в Жиганском, Нерюнгринском районах порывистый ветер до 15-18 м/с, метели. Температура воздуха ночью -16-21 гр, северо-востоке -21-26 гр, в его низинах -31-36 гр, на северо-западе -9-14 гр, местами на западе до -5 гр. Днем -3-8 гр, северо-востоке -10-15 гр, местами на западе до 0 гр. В Якутске без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -21-23°, днем -2-4°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх