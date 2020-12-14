Что там с Борисовкой-1?

В воскресенье, 13 декабря заместитель главы города Якутска по ЖКХ Роман СОРОКИН проверил дома в микрорайоне Борисовка-1, где в эти дни было устранено подмерзание труб холодного водоснабжения.

Во время объезда, директор управляющей компании «Модель Сервис» Марк МИХАЙЛОВ заверил, что с наступлением морозов работы по контролю труб ХВС и утеплению домов ведется круглосуточно в усиленном режиме.

«По отоплению у нас все в порядке, все котельные обеспечены аккумуляторами, бесперебойниками, в летний период проведены все необходимые мероприятия. Заявки по трубам в рабочем порядке отрабатываются оперативно. На сегодня, в Борисовке-1, нашей управляющей компанией обслуживается 47 домов», — сообщил директор.

Руководитель администрации Сайсарского округа Владислав СЛЕПЦОВ подчеркнул, что на сегодня по кварталу аварийными признаны только три дома: №3, №5 и №19.

«После новогодних праздников усилим работу по признанию домов аварийными, с целью включения в федеральную программу по переселению с ветхого и аварийного жилого фонда. Чтобы утеплить полы 1 этажей, необходимо вскрывать полы изнутри. Но некоторые жильцы не разрешают доступ в квартиры, из-за чего данный вопрос остается нерешенным. Многие хотят, чтобы работы по утеплению велись снаружи, но по опыту могу сказать, что такая практика не улучшит ситуацию», — сказал Владислав Слепцов.

В свою очередь, Роман Сорокин поставил задачу администрации округа и управляющей компании тесно сотрудничать с жильцами по признанию домов аварийными, чтобы попасть в будущую федеральную программу по переселению граждан, а также провести разъяснительную работу о необходимости проведения капитального ремонта в проблемных домах.

«Людям надо объяснять, что утепление полов – это капитальный ремонт. Законодательство предусматривает, что собственники жилья должны принимать решение самостоятельно. За долевую часть дома, за свою территорию каждый житель отвечает сам. Инициатива должна исходить от собственников. Понимаю, что сумма немаленькая», — подчеркнул Роман Сорокин.

Как отметил заместитель главы, несмотря на немалый объем работы по подготовке к осенне-зимнему периоду, зима выявляет много нерешенных проблем.

«В первую очередь это связано с тем, что домам в Борисовке более 25 лет, и мы понимаем, что на сегодня требуется более значительные затраты на капитальный ремонт, чем текущая работа, которая проводится управляющей компанией. Также хочется отметить, что запуск тепла в Борисовке-1 прошел в штатном режиме. Котельная находится в удовлетворительном состоянии, в постоянном режиме ведется профилактическая работа, как со стороны УК, так и «Сахатранснефтегаза» по газовому хозяйству», — сказал Роман Сорокин.

По информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я), в 2021 году в большинстве домов в Борисовке-1 будет проводиться ремонт труб холодного водоснабжения.

В Фонде пояснили, что капитальный ремонт многоквартирных домов проводится раз в 30 лет. На сегодня, в Борисовке-1 обслуживаются все дома, кроме трех признанных аварийными.

Также, в следующем году планируется отремонтировать фасад домов № 21, № 22, №26, № 46 и № 47.