Что такое мышечный гипертонус и как от него избавиться

Гипертонус – это состояние, при котором мышца остаётся напряжённой даже в состоянии покоя. Причины гипертонуса могут быть патологическими, то есть является следствием болезней, например сосудов или опорно-двигательного аппарата. Но гораздо чаще причины гипертонуса – физиологические, то есть являются результатом физического перенапряжения, продолжительного пребывания в одной и той же позе. Такие причины, в отличие от патологий, легко устранимы.

Массаж – хорошо, но долго

Самый простой способ снятия мышечного перенапряжения сауна или горячая ванна. Однако полностью убрать гипертонус таким способом не получится. Только снять острую боль. А вот в сочетании с профессиональным массажем – это более реально. Однако массажист должен обладать должной квалификацией.

Ещё лучше помогает миофасциальный релиз – методика, разработанная именно для решения проблемы гипертонусов. Что бы понять смысл методики, достаточно разобраться в этимологии ее названия. Мио, в переводе с греческого – мышца, а фасция, в переводе с латыни – повязка, то есть та тонкая бесцветная оболочка, которая покрывает каждую мышцу и внутренние органы человека. Релиз – способ воздействия на фасции и мышцы.

В отличие от традиционного массажа, миофасциальный релиз можно проводить самостоятельно, при помощи специальных роллов. Хотя если процедуру проводит специалист, ее эффективность будет, разумеется, выше. Однако эта методика хотя и эффективна (иногда достаточно даже одного сеанса), но очень болезненна. Поскольку специалист воздействует непосредственно на тригерную точку, то есть на то место, которое болит.

Еще один метод – кинезиотейпирование. На тело вдоль той или иной мышцы накладывается специальный пластырь, который в зависимости от того, как его накладывать, либо расслабляет, либо наоборот тонизирует мышцу. Доказательная медицина на сегодня не может ни подтвердить, ни опровергнуть этот метод. А для того, чтобы правильно приклеить тейп необходимы хорошие знания анатомии, конкретно – строения мышц.

Миорелаксанты бывают разные

Менее известный способ избавится от мышечного гипертонуса – миорелаксанты. Это группа медикаментозных препаратов. Миорелаксант прекращает подачу нервного импульса к мышцам и они перестают сокращается. Такие препараты в основном вводятся внутривенно, но есть и миорелаксанты в виде таблеток. Самостоятельно, без наблюдения врача их применять нельзя.

И, наконец, самый простой и одновременно эффективный способ убрать гипертонус для тех, кто не хочет тратить время и деньги на специалистов. Речь идёт о специальных мазях и гелях. Эти препараты обладают свойствами классических миорелаксантов, но поскольку предназначены для наружного применения, то не могут заблокировать нервные импульсы, а лишь расслабляют мышцы и снимают болевые синдромы.

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