Что такое Микрографика и с чем ее едят?

Из-за эпидемии и карантинных мероприятий вот уже 4 месяца мы не можем посещать кинотеатры, театральные премьеры, вернисажи и выставки. Но жизнь творческая пульсирует и не останавливается. В онлайн пространстве сейчас происходит множество творческих процессов. Так, художники-графики и студенты кафедры графики и живописи приглашают посетить очень интересную выставку “Микрографика”. Заходите и смотрите: узнайте, что такое микрографика, оцените работы художников, размышляйте и любуйтесь.

Кстати, онлайн версию выставки сделали сами студенты, чем очень гордятся педагоги, среди которых множество громких имен. Заведующая кафедрой -известный якутский художник, доцент АГИКИ Туйаара ШАПОШНИКОВА.

http://micrographics2020.tilda.ws/