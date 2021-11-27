Что такое идеальный отдых? Якутяне ответили

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела онлайн-опрос и выяснила, что такое идеальный отдых для жителей Республики Саха (Якутия). Выяснилось, что соискатели региона в качестве досуга чаще всего выбирают поездку на природу и путешествия.

На вопрос «Что для вас идеальный отдых?» большинство соискателей ответили, что самый лучший и простой вариант – это поездка на природу. Так ответили 58% российских соискателей и 61% жителей Якутии. Ещё 56% считают, что лучший отдых – это смена обстановки – путешествия в другие города и страны.

41% назвали идеальным отдыхом просмотр фильмов и сериалов, 40% — любимое хобби. Для 33% жителей региона лучший отдых – это поездки в лес по грибы и ягоды, а также рыбалка. Столько же соискателей выбирают чтение (33%).

Треть жителей Якутии (30%) считают лучшим отдыхом вечеринки с друзьями. При этом почти столько же жителей региона сообщили, что идеальный формат досуга для них – это спорт (28%).

Самым редким ответом оказалась поездка на дачу – всего 19% опрошенных выбрали этот вариант.

Опрос проводился в конце III кв. 2021 года среди соискателей Дальнего Востока, в том числе Республики Саха (Якутия).