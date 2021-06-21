Что такое антиоксиданты?

SakhaLife совместно с компанией Greenway продолжают проект — Нутрициология на практике. Материалы, публикуемые здесь, рассчитаны на широкий круг, не требуют специальных знаний, но преследуют цель не просто дать советы по похудению или набору мышечной массы, задача проекта рассказать о том, как работает организм человека, о том на что он способен и как на него можно воздействовать. Автор рубрики — Евгений Боженко, некогда сотрудничавший с нами в качестве обозревателя, а сейчас работающий с сфере диетологии и фитнеса в Калининграде.

Все видели, что происходит с пищей, если не хранить ее в холодильнике. Она портится. С химической точки зрения этот процесс называется окисление, когда пища подвергается воздействию свободных радикалов – молекул, содержащихся в воздухе и солнечном свете. Соответственно антиоксиданты — это вещества, которые предотвращают или задерживают окисление.

Солнце, воздух… никотин

Если совсем просто – антиоксиданты нужны человеку для защиты от вредного воздействия окружающей среды. В принципе клетки человеческого организма вырабатывают антиоксиданты самостоятельно, но значительную роль играют и те антиоксиданты, которые поступают в организм с пищей. И чем хуже окружающая среда, тем выше роль антиоксидантов, поступающих извне. Ярким примером здесь могут служить курильщики, поскольку дополнительное воздействие вредных веществ требует и дополнительного противодействия.

Антиоксиданты делятся на два класса: жиро- и водорастворимые. Первые защищают мембраны клеток организма от окисления липидов (жиров), а вторые – внутриклеточную жидкость. Недостаток антиоксидантов очень плохо сказывается на метаболизме, то есть процессе обмена веществ в организме, что приводит к болезням, износу и преждевременному старению.

Фрукты, ягоды… вино

Антиоксиданты содержатся в овощах и фруктах, но особенно много их в ягодах, например, в винограде, смородине, облепихе, зёрнах граната, малине. Сюда же можно отнести чернослив. Также этими веществами богата фасоль, и вообще бобовые, орехи, какао, красное сухое вино. Небольшое количество антиоксидантов содержит чай, причем как зелёный, так и черный. На уровне микронутриентов – это витамины А, С, Е и минералы цинк, медь, марганец, селен.

При этом нормы потребления антиоксидантов как такой не существует. Поэтому ориентироваться следует на нормы потребления витаминов и минералов, указанных выше. И вообще правильно питаться, уделяя должное внимание растительной пище. Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать в день не менее 400 граммов разных овощей и фруктов.

Кроме того, антиоксиданты широко распространены в качестве пищевых добавок. И если по каким-то причинам человек не может получать антиоксиданты вместе с ежедневным рационом, то можно прибегнуть к ним. Как правило, это добавки, содержащие перечисленные выше витамины.

Вообще человеческий организм в нормальном состоянии, как уже сказано выше, сам вырабатывает достаточное количество антиоксидантов и свободные радикалы не абсолютное зло. Они также имеют свою положительную роль, наряду с отрицательный. Современные исследователи приходят к выводу, что важен именно баланс между этими веществами. Поэтому применение биодобавок, содержащих антиоксиданты необходимо только в случае, если человек получает повышенное количество свободных радикалов или недополучает витаминов.