Что сподвигло депутата лишить себя мандата?

На заседании мандатной и регламентной комиссии Госсобрания (Ил Тумэн) под председательством Андрея НИКОЛАЕВА 17 октября рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Якутии Александра СУСОЕВА, Андрея ТКАЧЕНКО на основании их заявлений.

Причина досрочного прекращения полномочий Александра Сусоева – замещение им государственной должности. Напомним, что 20 сентября 2019 года он был назначен первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Соответствующий указ подписал глава Айсен НИКОЛАЕВ. Александр Сусоев был депутатом по Университетской региональной группе. Член фракции «Единая Россия».

Председатель мандатной и регламентной комиссии Андрей Николаев и народный депутат республики Сулустаана МЫРААН поблагодарили Александра Владимировича за совместную работу и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

«На общественных началах работал народным депутатом Якутии V, VI созывов. За это время сделал всё, что было в моих силах. На рассмотрение X пленарного заседания Ил Тумэна будет внесен проект республиканского закона «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Республике Саха (Якутия)», я являюсь соавтором законодательной инициативы. Надеюсь, что опыт и знания, полученные в качестве народного депутата республики, помогут в работе исполнительного органа государственной власти. В течение шести лет всегда высказывал мнение, где-то критиковал, предлагал пути решения проблемы, делал все для последовательного усиления молодежной политики. Уверен, что мы продолжим активную совместную работу для решения тех или иных задач», — сказал Александр Сусоев.

На имя председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Петра ГОГОЛЕВА 11 октября поступило заявление от парламентария Андрея Ткаченко с просьбой досрочно прекратить полномочия народного депутата республики по собственному желанию. Причины такого решения он не указал.

Рассмотрев письменное заявление Ткаченко, мандатная и регламентная комиссия Госсобрания (Ил Тумэн) решила внести проект постановления парламента на десятом (очередном) пленарном заседании.

Андрей Ткаченко избран по Промышленной региональной группе, является членом Якутского регионального отделения политической партии Либерально-демократическая партия России – ЛДПР. Он являлся членом постоянных комитетов по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры, по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, а также Контрольного комитета.

Отметим, решение о замещении вакантного мандата принимает та партия, в составе списка которой был избран депутат, досрочно сложивший свои полномочия.

На заседании также обсужден вопрос изменений в составах постоянных комитетов и комиссии Ил Тумэна.