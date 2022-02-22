Что случилось с ребенком? О чем предупреждают родителей в соцсетях?

Сегодня в якутских соцсетях и мессенджерах широко распространили тревожное сообщение с предупреждением родителям, что была попытка похищения ребенка в Нижнем Бестяхе. Редакция Sakhalife обратилась по этому поводу в МВД Якутии и получила ответ: «Сейчас проводится проверка».

Береженого бог бережет — родителям на всякий случай стоит быть настороже. Вот что пишут:

Вниманию родителей! Замечена автомашина Лада Гранта с приморскими номерами при попытки забрать школьника средь бела дня. Хорошо, что там проезжал мимо автомобиль и остановился. На вопрос, что вы делаете, мужик испугался и сказал, что спрашивал дорогу до Якутска. Школьник был испуган и сказал, что его хотели запихнуть в машину.

Вечером появились новые сообщение и фото в Whatsapp: «Подозреваемых в попытке увезти ребенка в поселке Нижний Бестях остановили в селе Тюнгюлю Мегино- Кангаласского улуса».

Ждем официальных сообщений от МВД Якутии.