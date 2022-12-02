Что скрывают кулисы? Якутян приглашают на встречу с художником театра и кино

Как по одежде героя предугадать сюжет фильма, а какие загадки таят в себе вещи на театральной сцене? Что важнее в костюме — историческая точность или характер героев? На эти и многие вопросы есть шанс получить ответ от известного художника Екатерины Шапошниковой.

Встреча с художником театра и кино состоится 3 декабря в SMART-библиотеке с 14.00 в аудитории 302.

Екатерина Ефимовна работает театральным художником много лет, после окончания Государственного института театра, музыки, кинематографии им. Н. Черкасова в Санкт-Петербурге работала художником-постановщиком в Санкт-Петербургском театре юного зрителя им. А. Брянцева. Оформила 9 спектаклей в разных театрах Санкт-Петербурга.

Спектакль «Преступление и наказание» по роману Ф. Достоевского в 1994 г. был признан лучшим спектаклем театрального сезона в г. Санкт-Петербурге. Затем Екатерина Ефимовна сотрудничала с Сахатеатром им. Ойунского, Нюрбинским театром, Русским театром г. Якутска, в г. Красноярске – в Государственным драматическим театром им. А.С. Пушкина, много лет проработала главным художником Якутского театра оперы и балета.

Работа художника над спектаклем М.Корниловой «Воительница-Джырыбына» в Театре олонхо была номинарована на главную театральную премию страны – «Золотую маску».

В данное время Екатерина Шапошникова работает в Национальном театре танца им. С.Зверева — Кыыл Уола главным художником.

Не менее значимы работы в кино: «Мой убийца», ожидающие проката «Нуучча», «Карина», «Хаар кынат».

Ждем всех желающих на встречу с художником. Вход бесплатный. Встреча состоится в рамках цикла мероприятий выставки «Якутский язык глазами художника». Работы Екатерины Шапошниковой представлены на выставке, это декорации и эскизы костюмов к спектаклю Национального театра танца им.С.Зверева-Кыыл Уола «Киһи», а также свиток «Qaar tuste».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и гранта главы РС(Я).