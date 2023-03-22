22.03.2023
19:41
250

Происшествия

Что скрывается за делом Ариана Романовского и других сотрудников Ксении Собчак?

Как вчера сообщили в российском Телеграме, следствие предъявило обвинение в окончательной редакции коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Якутянин Ариан Романовский (Кузьмин), бывший главный редактор журнала «Татлер», после его закрытия ставший ведущим телеграм-канала «Оливье с икрой», был задержан за вымогательство.

По данным SakhaLife, Ариана Романовского якутянином можно считать условно. Он москвич, родился в интернациональном браке, который распался. Мама саха, в нaстоящее время работает в Якутском постпредстве в Москве, точнее секретарем Ивана Долинина, постоянного представителя главы Якутии в Москве.

После ареста своих сотрудников Ксения Собчак спешно покинула Россию, воспользовавшись своим израильским паспортом. Но затем вернулась на родину, и, по сообщениям московских телеграм-каналов, принесла личные извинения пострадавшему влиятельному лицу. И осталась на свободе.
По утверждению тгк @redacted6, Ариан и Кирилл были готовы заключить досудебное соглашение и рассказать всю подноготную работы с Собчак, но после приезда Ксении обратно в Россию все пошло не по плану. Параллельно с лицемерными постами в канале, адвокаты Собчак предпринимают попытки склонить ребят к молчанию в суде.

Судя по тем материалам, которые были добыты оперативниками, фактически Ксения Анатольевна является организатором группы вымогателей, но она не может допустить, чтобы эта информация была публично подтверждена, утверждает тгк @redacted6.

Сейчас всплывают новые нюансы уголовного дела сотрудников Ксении Собчак: оказывается, главной целью возбуждения этого громкого уголовного дела было создать юридический прецедент в противодействии вымогательству, процветающему в российском Телеграме.

Как сообщает тгк BRIEF с ссылкой на источник The Bell, в «Ростехе» считают, что уголовное дело против сотрудников Собчак из-за телеграм-постов (потерпевшим по которому выступает сам Чемезов) якобы создало «юридический прецедент в противодействии высокотехнологичному шантажу и мошенничеству»; об этом The Bell заявил источник, близкий к руководству госкорпорации. Российский рынок телеграм-каналов уже не будет прежним, уверяет собеседник в «Ростехе», а «уровень ответственности за публикации» в каналах мессенджера станет примерно таким же, как в СМИ, «когда для написания материала важны источники и факты».

В то же время, добавляет он, российский телеграм — это легкая мишень: «Блоки на негатив» продают направо и налево, так что можно легко убить двух зайцев. А по бизнесу это очень правильно: посадил нескольких за вымогательство — остальные боятся, плохое не напишут, а хорошее купим».
«Ростех» хочет «оказать противодействие шантажу и мошенничеству, которое процветало на рынке Телеграм», деанонимизировать и «привлечь к ответственности» представителей телеграм-каналов, в которых «искусственно создавались, а затем синхронно распространялись негативные публикации, содержащие заведомо ложную информацию», в большинстве случаев с целью «вымогательства денег и покупки» так называемого «блока на негатив», говорит источник, близкий к госкорпорации. За свои слова и поступки надо отвечать, в том числе в рамках УК РФ, предупреждает источник The Bell.
Таким образом уголовное дело Ариана Романовского и его подельников не является частным случаем, а служит инструментом противодействия шантажу и мошенничеству на рынке Телеграма и приговор им станет показательной поркой, чтобы продемонстрировать их коллегам по телеге, где пролегают границы. Уже подействовало…
Но, похоже, пострадают исполнители, а остальные отделаются извинениями…

Ариан Романовский и его подельники сидят за Ксению Собчак? — Телеграм
Ксения Собчак возмущена: Ариан Романовский и его подельники останутся в СИЗО
Ариан Романовский: Прошу дать мне возможность встретить Новый год дома…
Мать Ариана Романовского: Мой сын выполнял задания продюсера Ксении Собчак
Собчак извинилась перед Чемезовым за действия Романовского и его коллег
Ариан Романовский и его команда стали заложниками в большом споре — адвокат
Фото: Соцсети
Источник: Сетевое издание Sakhalife

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх