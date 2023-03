Что скрывается за делом Ариана Романовского и других сотрудников Ксении Собчак?

Как вчера сообщили в российском Телеграме, следствие предъявило обвинение в окончательной редакции коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Якутянин Ариан Романовский (Кузьмин), бывший главный редактор журнала «Татлер», после его закрытия ставший ведущим телеграм-канала «Оливье с икрой», был задержан за вымогательство.

По данным SakhaLife, Ариана Романовского якутянином можно считать условно. Он москвич, родился в интернациональном браке, который распался. Мама саха, в нaстоящее время работает в Якутском постпредстве в Москве, точнее секретарем Ивана Долинина, постоянного представителя главы Якутии в Москве.

После ареста своих сотрудников Ксения Собчак спешно покинула Россию, воспользовавшись своим израильским паспортом. Но затем вернулась на родину, и, по сообщениям московских телеграм-каналов, принесла личные извинения пострадавшему влиятельному лицу. И осталась на свободе.

По утверждению тгк @redacted6, Ариан и Кирилл были готовы заключить досудебное соглашение и рассказать всю подноготную работы с Собчак, но после приезда Ксении обратно в Россию все пошло не по плану. Параллельно с лицемерными постами в канале, адвокаты Собчак предпринимают попытки склонить ребят к молчанию в суде.

Судя по тем материалам, которые были добыты оперативниками, фактически Ксения Анатольевна является организатором группы вымогателей, но она не может допустить, чтобы эта информация была публично подтверждена, утверждает тгк @redacted6.

Сейчас всплывают новые нюансы уголовного дела сотрудников Ксении Собчак: оказывается, главной целью возбуждения этого громкого уголовного дела было создать юридический прецедент в противодействии вымогательству, процветающему в российском Телеграме.

Как сообщает тгк BRIEF с ссылкой на источник The Bell, в «Ростехе» считают, что уголовное дело против сотрудников Собчак из-за телеграм-постов (потерпевшим по которому выступает сам Чемезов) якобы создало «юридический прецедент в противодействии высокотехнологичному шантажу и мошенничеству»; об этом The Bell заявил источник, близкий к руководству госкорпорации. Российский рынок телеграм-каналов уже не будет прежним, уверяет собеседник в «Ростехе», а «уровень ответственности за публикации» в каналах мессенджера станет примерно таким же, как в СМИ, «когда для написания материала важны источники и факты».

В то же время, добавляет он, российский телеграм — это легкая мишень: «Блоки на негатив» продают направо и налево, так что можно легко убить двух зайцев. А по бизнесу это очень правильно: посадил нескольких за вымогательство — остальные боятся, плохое не напишут, а хорошее купим».

«Ростех» хочет «оказать противодействие шантажу и мошенничеству, которое процветало на рынке Телеграм», деанонимизировать и «привлечь к ответственности» представителей телеграм-каналов, в которых «искусственно создавались, а затем синхронно распространялись негативные публикации, содержащие заведомо ложную информацию», в большинстве случаев с целью «вымогательства денег и покупки» так называемого «блока на негатив», говорит источник, близкий к госкорпорации. За свои слова и поступки надо отвечать, в том числе в рамках УК РФ, предупреждает источник The Bell.

Таким образом уголовное дело Ариана Романовского и его подельников не является частным случаем, а служит инструментом противодействия шантажу и мошенничеству на рынке Телеграма и приговор им станет показательной поркой, чтобы продемонстрировать их коллегам по телеге, где пролегают границы. Уже подействовало…

Но, похоже, пострадают исполнители, а остальные отделаются извинениями…