Что сегодня в программе Игр в Амге?

Сегодня, 5 июля нас ожидает насыщенная спортивная программа. Соревнования пройдут по 15 видам спорта, в том числе будут разыграны очередные комплекты медалей в легкой атлетике, а также первые награды Игр разыграют в пулевой стрельбе и финтес-аэробике. Итак, «Спорт Якутии» представляет вашему вниманию спортивную программу третьего дня Игр.

В игровых видах спорта волейболе и баскетболе (мужчины, женщины), мини-футболе, а также в волейболе сидя (ПОДА) настала пора решающих игр. После завершения группового этапа, команды, вышедшие из подгрупп продолжат борьбу за медали на стадии плей-офф.

Четвертьфинальные пары в мини-футболе:

Усть-Алданский – Ленский

Мегино-Кангаласский – Намский

Якутск – Хангаласский

Нерюнгринский – Оленекский

Четвертьфинальные пары в женском волейболе

Амгинский-1 – Мегино-Кангаласский

Олекминский – Чурапчинский

Якутск – Оленекский

Мирнинский – Амгинский-2

Четвертьфинальные пары в мужском волейболе

Амгинский – Мегино-Кангаласский

Намский – Якутск

Чурапчинский – Олекминский

Ленский – Усть-Алданский

С раннего утра на новеньком стадионе «Амма-Олимп» начался второй день соревнований по легкой атлетике – королеве спорта. У легкоатлетов также очень насыщенная программа. Пройдут предварительные и финальные забеги на дистанциях 200, 800, 3000 и 5000 метров. Также комплекты медалей будут разыграны в прыжках в длину.

Спор за медали продолжат и легкоатлеты с ограниченными возможностями. Спортсмены (ПОДА) выявят сильнейших в толкании ядра (класс Т55-57). В беге на дистанциях 200 и 800 метров будут определены победители Игр в спорте слепых и глухих.

Здесь же на стадионе «Амма-Олимп» сегодня начнутся предварительные, а затем и полуфинальные схватки у борцов вольников. В первый день соревнований у мужчин борьба состоится в следующих весовых категориях: 57 кг., 61 кг., 70 кг., 74 кг., 86 кг., 97 кг. Юниоры – 42 кг., 48 кг., 55 кг., 60 кг., 71 кг., 92 кг.

В 14.00 ч. в спортивном зале лицея им. Л.В.Киренского продолжится турнир по боксу. Во второй день у боксеров пройдут поединки 1/4 финала в следующих пяти весовых категориях: до 52, 60, 69, 81 и свыше 91 кг.

Продолжат борьбу за медали и мастера пинг-понга. Командные и личные соревнования по настольному теннису проходят в спортивном зале «Дружба». Здесь же рядом, причем впервые на Спортивных играх народов Якутии продолжаются решающие игры для спортсменов по пляжному волейболу.

В интеллектуальных видах спорта состоятся очередные партии. Сегодня у шахматистов будут сыграны 4, 5 и 6 туры, а у шашистов – 3, 4 и 5 туры. Соревнования проходят в улусном центре культуры им.Ф. Потапова.

Начались соревнования и в стрелковых видах спорта (стрельба из лука, пулевая стрельба и компакт-спортинг).

И наконец, в самом красивом виде спорта на VII Играх в финтнес-аэробике будут определены победители.

В завершении спортивной программы третьего дня Игр в Амге, вечером в 20.00 ч. на площади Славы пройдет церемония награждения победителей и призеров в легкой атлетике, фитнес-аэробике и пулевой стрельбе.