Что происходит с якутской соцсетью «Заметки», которую презентовал Мининноваций Якутии?

Новую якутскую соцсеть презентовали 11 ноября. В запуске принимали участие министр инноваций Анатолий Семенов, гендиректор «Сахамедиа» Виктор Колесов, главный редактор ЯСИА и создатель «Заметок» Андрей Никифоров. На ее создание потратили 3.5 миллиона рублей. Редакция @yakutia_kp решила узнать, что стало с якутской соцсетью пару месяцев спустя после запуска.

За прошедшие новогодние каникулы в «Заметках» вышло всего шесть постов, из них три — от блогера Я Галина. В первый рабочий день, 9 января, вышел всего один пост. Тоже от Я Галина. На 13.00 часов сегодняшнего дня в «Заметках» вышел один пост, снова от Я Галина, и набрал три просмотра. В самых обсуждаемых постах обозначены посты от 11 ноября — это был день презентации «Заметок». Напомним, что после официального запуска сервера соцсети рухнули. Тогда техподдержка объяснила это «атаками из-за рубежа», сообщает тгк @yakutia_kp