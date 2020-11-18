Что с уголовным делом Смбата Саакяна?

16 ноября 2020 года в Якутском городском суде судья Максим Горохов прекратил уголовное дело по обвинению Смбата Саакяна, который обвинялся по ч.2 ст.200.3 УК РФ — незаконное привлечение денежных средств граждан для участия в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере.

Смбат Саакян, гендиректор ООО „Товары Саха Якутместпрома“, обвинялся в том, что, не имея разрешения на строительство блока № 6 и при отсутствии правоустанавливающих документов на земельные участки, в период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года заключил 139 договоров долевого участия на строительство блока №6 многоквартирного жилого дома с соцкультбытом в 72 квартале г. Якутска, на четырех земельных участках без указания кадастровых номеров земельных участков, на которых возведен блок № 6, и привлек по ним денежные средства граждан в особо крупном размере – около 411 миллионов рублей .

Напомним, что в декабре 2019 года это уголовное дело в первый раз поступило в Якутский городской суд, и судья Валентина Хорулинская вынесла 30 октября 2019 года оправдательный приговор Саакяну. Прокурор, не согласившись с решением судьи, обжаловал его в Верховном суде РС(Я), который счел доводы гособвинения обоснованными, и отменил оправдательный приговор гендиректору ООО „Товары Саха Якутместпрома“, дело было направлено на новое судебное рассмотрение.

Судья Максим Горохов приступил к повторному рассмотрению дела Саакяна в январе 2020 года, судебный процесс длился до 16 ноября — когда защитник Саакяна заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и освобождении подсудимого от уголовной ответственности, так как он получил разрешение на ввод жилого дома, в том числе блока № 6 в эксплуатацию, что исключает уголовную ответственность по части 2 статьи 200.3 УК РФ.

Гособвинитель согласился с прекращением уголовного дела, ведь по закону подсудимый освобождается от уголовной ответственности, если им приняты меры, в результате которых многоквартирный дом введен в эксплуатацию.

Поскольку уголовное преследование Саакяна в таком случае невозможно, а иных обвиняемых по уголовному делу не имеется, суд постановил, что уголовное дело в силу части 4 статьи 24 УПК РФ подлежит прекращению.

Саакян Смбат Сурикович, 10.09.1960 г.р, уроженец г. Ереван Республики Армения – широко известный в Якутске застройщик многоквартирных жилых домов, на которого не раз заводились уголовные дела и даже объявлялся розыск. Громкие скандалы сопровождали строительство по адресу ул. Короленко, 25, которую вела строительная фирма ООО «Товары Саха Якутместпрома» , где Смбат Саакян являлся гендиректором.

На эту тему было много публикаций в якутской прессе – достаточно набрать в поисковике Смбат Саакян, чтобы узнать, чем так прославился в Якутии этот уроженец Еревана. Местная пресса связывала объявление в розыск и уголовное дело Смбата Саакяна с обвинениями во взятках экс-заммэра Егора Попова, который на данный момент находится под следствием по другому делу — по ч. 8 ст. 204 и ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе).

На сегодня затянувшийся судебный процесс по уголовному делу Смбата Саакяна прекращен. Остается только порадоваться за тех дольщиков, которые после многолетних мытарств, могут рассчитывать, что, наконец, получат собственное жилье за деньги, отданные Саакяну пять лет назад.