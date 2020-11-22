Что с объединением Октябрьского, Центрального и Губинского округов Якутска?

Летом глава Якутска Сардана Авксентьева предлагала территориальную реформу города: из 15 имеющихся территорий сделать 6 «хозяйственных районов». Например, в состав нового Пригородного хозяйственного района должны были входить Владимировка, Табага, Старая Табага, Хатассы, Пригородный, Сырдах, Тулагино, Кильдямцы, Капитоновка, Маган и микрорайон Кангалассы. Тогда руководство города затею оставило. Но, как оказалось, не совсем. Теперь предлагается начать с объединения Октябрьского, Центрального, Губинского округов. В пятницу, 22 ноября, состоялось некое обсуждение данного слияния.

Интересно, что на сайте окружной администрации Якутска ничего об этом не написано, что наталкивает на определенные мысли: не хотят ли втихушку провести непопулярное решение?

Обсуждение проходило в режиме видеоконференцсвязи, причем в разосланных по ватсапу приглашениях написано: «Собрание жителей по объединению трех округов». В таких совещаниях могут участвовать не более 100 человек, а в трех округах живет более 100 тысяч.

В наши руки попала запись совещания, и видно, что исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев быстро подвел итоги после нескольких выступлений. Также рассказал о некоем опросе, согласно которому 89% поддержали объединение.

Вот немногочисленные выступления жителей.

Татьяна Егорова, председатель женсовета Центрального округа:

-Продуктивно работаем без объединения. Я против. Есть же нормативы по количеству населения на одного сотрудника, например, по социальным вопросам. В Центральном округе 44 000 человек. Теперь специалисту надо будет работать с населением в три раза больше?

Е.Григорьев:

-Количество социальных работников не будет сокращаться.

Мужчина, не представился:

-Кто возглавит новый округ? Как вы оцениваете работу начальников управ Октябрьского, Центрального и Губинского округов?

Е. Григорьев:

-Решение принимает Сардана Владимировна. Вопрос открытый. Руководители работают успешно.

Женщина, не представилась:

-В чем экономия? Почему не объединить более мелкие по наслению округа?

Е.Григорьев:

-Это первый шаг, проработаем все управы. По характеру задач в центральных округах одни и те же УК, предприниматели. По пригородам большая отдаленность.

Далее руководитель с приставкой ио вспомнил советские времена, когда было всего два района. Хотя и город был в два раза меньше.

В завершении Евгений Григорьев пообещал занести в протокол все вопросы, которые поступили письменно и еще раз собраться.

Вот и приходится гадать? Никакого официального статуса – общественных или публичных слушаний — это совещание не имеет. Руководство города снова решило «покалякать», поболтать? То ли в целях пиара, что принимает какие-то меры по развитию города, то ли в целях прощупать общественное мнение, то ли вообще без целей.

Напомню, что летом предлагаемую Сарданой Авксентьевой территориальную реформу критиковали. Называли «реформой ради реформ». И назначенные уже публичные слушания внезапно отменили. Что будет в этот раз? Ясно одно — скандачка такие решения не принимаются — надо узнать мнения специалистов, горожан, посмотреть расчеты по экономии средств. Будет ли вообще эта экономия? Напомню, что управы лишили многих полномочий, и сейчас круг их обязанностей сузился. Между тем, в округах должна быть наиболее приближенная у людям власть.