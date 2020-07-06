Что с картой «Мир», или как получить соцвыплаты

В течении прошлой недели министерством труда и социального развития РС(Я) были даны 57 ответов, на обращения граждан, поступающие посредством социальных сетей в адрес руководства республики и министерства.

Наиболее частые вопросы даны ответы через социальные сети и СМИ.

1. При получении уведомления об отказе в назначении выплаты с указанием причины «наличие в заявлении недостоверных или неполных данных», Вам необходимо направить новое заявление.

1. Состав семьи. При заполнении заявления необходимо быть предельно внимательным: включить супруга, включить всех детей до 18 лет (не только детей от 3 до 7 лет), в разделе «Способ выплаты» указать все цифры номера расчетного счета.

2. Период доходов. При назначении выплаты рассматриваются доходы за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам месяцу подачи заявления. Если Вы подаете заявление в мае 2020, то период доходов: с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019. Если Вы подаете заявление в июне 2020, то период доходов: декабрь 2018 — ноябрь 2019 и так далее.

3. Иные виды доходов. При наличии иного вида доходов (из перечня в заявлении) у Вас, вашего супруга, ваших детей необходимо в заявлении добавить иной вид дохода, например:

-в рассматриваемый период Вы (ваш супруг) получали алименты — выбираем иной вид дохода «алименты» и указываем сумму полученных алиментов;

-в рассматриваемый период Вы (ваш супруг, ваш ребенок до 18 лет) являлись студентом — выбираем иной вид дохода «стипендии» и указываем сумму стипендии;

— в рассматриваемый период вы (ваш супруг) находились в отпуске по уходу за ребенком — выбираем иной вид дохода «пособие по уходу» и указываем сумму пособия.

Заработная плата, пенсия запрашиваются территориальными управлениями социальной защиты населения, их указывать не надо. Если вы уже заполнили заявление, повторно отправлять не нужно.

2. Также многих якутян получающих пособия на банковские карты волновал вопрос о перечислении социальных выплат на карту «МИР».

Информируем, что правительством РФ принято решение о переносе срока перехода выплат детских пособий и социальных выплат на банковские карты платежной системы «МИР» до 1 октября 2020 года.

Таким образом, получателям детских пособий и социальных выплат на карты иных платежных систем, например, MasterCard или Visa, необходимо в срок до 1 октября 2020 года оформить банковскую карту «МИР». Именно до этой даты продлен переходный период, в течение которого пособия можно продолжать зачислять на карты иных платежных систем. После 1 октября указанные выплаты могут быть переведены исключительно на карты «Мир».

Напомним, что ранее переходный период был предусмотрен до 1 июля 2020 года.

3. Как сейчас можно получить готовое удостоверение «Многодетная семья».

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) сообщает, что по вопросу получения нагрудного знака и удостоверения многодетными семьями, проживающими в столице республики, сообщает следующее.

В соответствии с действующим Порядком выдачи нагрудного знака и удостоверения многодетным семьям в Республике Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 июля 2013 г. № 2162, уполномоченным органом по выдаче являются ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда» при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (далее – Управление г. Якутска) по месту жительства семьи.

В настоящее время нагрудный знак и удостоверение выдаются матери многодетной семьи либо отцу многодетной семьи, являющемуся единственным родителем, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения или прохождения детьми военной службы по призыву).

Для получения нагрудного знака и удостоверения родитель многодетной семьи представляет в орган социальной защиты населения по месту жительства заявление и документы (перечень в http://usznykt.ru/). По вопросам подачи заявления и необходимых документов на выдачу нагрудного знака и удостоверения многодетной семьи Вам необходимо обратится непосредственно в управление социальной защиты. Специалисты клиентской службы разъяснят порядок подачи документов и выдачи готового комплекта в период пандемии по месту приема граждан.