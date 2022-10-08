Что с 1 октября изменилось в выплатах на детей от 8 до 17 лет?

1 октября закончился переходный период с особыми правилами назначения выплат на детей от 8 до 17 лет. Основание: п. 8 правил назначения выплаты из постановления Правительства РФ от 09.04.2022 № 630, сообщает тгк Госуслуги

Особые правила для заявлений до 30 сентября — больше НЕ действуют При подаче заявления на выплату она могла осуществляться за предыдущие месяцы — с 1 апреля 2022 года. Это условие применялось, даже если прошло более 6 месяцев с месяца 8-летия ребенка. Например, если в сентябре 2022 года заявление подавалось для назначения выплаты на 10-летнего ребенка, деньги можно было получить за период с 1 апреля 2022 года.

Общие правила для заявлений с 1 октября

Если заявление подается в течение полугода с месяца 8-летия ребенка — выплата назначается с месяца, когда ему исполнилось 8 лет.

Если заявление подается по истечении полугода с месяца 8-летия ребенка — выплата назначается с месяца обращения.

Примеры назначения с учетом возраста Ребенку исполнилось 8 лет в июне 2022 года. В октябре семья обратилась за выплатой. При соблюдении всех условий она будет назначена с июня 2022 года, так как с месяца 8-летия ребенка прошло менее полугода. Ребенку в июне 2022 года исполнилось 11 лет. В октябре семья подает заявление на выплату. Пособие будет назначено с октября 2022 года, так как 8 лет ребенку исполнилось более 6 месяцев назад.

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Условия выплат от 8 до 17 лет

Когда нужно продлевать выплаты

За какой период проверяется доход

Документы с правилами выплат на детей