19.12.2022
18:13
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Судебная хроника

Что решил Верховный суд по делу педагога из Екюндю

Сегодня, 19 декабря, Верховный суд РС(Я) оставил без изменения приговор педагогу Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николаю СИВЦЕВУ, который вынес Верхневилюйский суд — 16 лет колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью 12 лет. Напомним, что защита педагога обжаловала это решение в суде высшей инстанции, который провел четыре судебных заседания, прежде чем поддержать обвинительный приговор Николаю Сивцеву.

Напомним, что это дело получило огромный общественный резонанс. Показания против педагога дали только два подростка, до этого пытавшиеся поджечь школу и угнавшие автомобиль.

Родители воспитанников интерната написали коллективное письмо, считая заявление оговором и клеветой в отношении педагога Сивцева.

Педагоги по всей республике проводили флеш-мобы, выражая поддержку своему коллеге и отмечая, что данный судебный процесс может стать лакмусовой бумажкой для общества. По их мнению, подобные судебные процессы могут окончательно отвадить мужчин от педагогической деятельности.

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Фото: Соцсети
Источник: Сетевое издание Sakhalife

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