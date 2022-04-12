12.04.2022
14:55
407
Общество
Что решил суд по делу якутского «шамана» Габышева?
Девятый кассационный суд общей юрисдикции (Вдадивосток) оставил без изменения постановление Якутского городского суда о принудительном лечении якутского шамана Александра Габышева.
Далее — Верховный Суд России — пишет его защитник Алексей Прянишников в своем телеграм-канале.
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Источник: https://t.me/ginderbread22cm
#Александр Габышев#республика саха (якутия)#Что решил суд по делу якутского «шамана» Габышева?#шаман александр габышев#шаман габышев#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.04.2022
1
12.04.2022
320
12.04.2022
101
12.04.2022
295
12.04.2022
386
12.04.2022
218
12.04.2022
355
12.04.2022
164
12.04.2022
297
12.04.2022
407
12.04.2022
612
12.04.2022
336
12.04.2022
500
12.04.2022
222
12.04.2022
179
12.04.2022
152
12.04.2022
279
12.04.2022
541
12.04.2022
314
12.04.2022
440
12.04.2022
424
12.04.2022
461
12.04.2022
2548
11.04.2022
465
11.04.2022
666
11.04.2022
1697
11.04.2022
516
11.04.2022
389
11.04.2022
261
11.04.2022
1605
11.04.2022
1621
11.04.2022
657
11.04.2022
1612
ТОП НОВОСТИ
08.04.2022
7360
06.04.2022
5023
06.04.2022
4856
10.04.2022
4300
09.04.2022
3544
09.04.2022
3517
06.04.2022
3457