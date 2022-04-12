Что решил суд по делу якутского «шамана» Габышева?

Девятый кассационный суд общей юрисдикции (Вдадивосток) оставил без изменения постановление Якутского городского суда о принудительном лечении якутского шамана Александра Габышева.

Далее — Верховный Суд России — пишет его защитник Алексей Прянишников в своем телеграм-канале.

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