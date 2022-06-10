Что рассмотрят на очередной сессии Якутской городской Думы?

Президиумом Якутской городской Думы утверждена повестка 38-й очередной сессии, в рамках которой запланировано рассмотрение 21 вопроса.

На сессии будет представлен отчет об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2021 год, а также рассмотрен вопрос внесения изменений в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Планируется рассмотрение внесения изменений в положение о бюджетном процессе в городском округе «город Якутск».

Для приведения в соответствие с федеральным законодательством, предложено внести изменения в нормативно-правовой акт о преобразовании муниципальных унитарных предприятий в хозяйственные общества, порядке согласования сделок МУПов, правила землепользования и застройки городского округа. Также предложено признать утратившим силу положение о порядке выхода из состава учредителей хозяйственных обществ и продажи доли, находящихся в муниципальной собственности, утвержденное в 2003 году.

Кроме того, на рассмотрение сессии были направлены вопросы о внесении изменений в положение о департаменте финансов Якутска, протесты прокуратуры города Якутска на отдельные положения правил землепользования и застройки и правила благоустройства территории Якутска.

На заседании президиума также рассмотрели вопрос об утверждении границ территории общественного самоуправления «Пригородный», установке мемориальных досок Артуру Пахомову, Владимиру Членову, а также присвоения улице города имени главы ДНР Александра Захарченко.

В завершении заседания члены президиума согласовали и поддержали кандидатуры для награждения знаком «За заслуги перед Якутском», знаком отличия «За вклад в развитие социальной защиты населения г. Якутска», «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска», «За вклад в развитие образования столицы», «Почетный строитель города Якутска», а также «За вклад в развитие физической культуры и спорта города Якутска».

Отметим, очередная 38-я очередная сессия Якутской городской Думы состоится 15 июня. В ней примет участие руководство Якутской городской Думы, руководство и представители структурных подразделений администрации города, прокуратуры и Контрольно-счетной палаты Якутска.