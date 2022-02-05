Что распыляют вертолеты в Якутии? Пилот опровергает слухи

В якутских соцсетях и WhatsApp широко распространяется видеоролик полета вертолета Ми-8 над якутским селом, за которым остается белый след в воздухе. Авторы видео комментируют, что возможно распыляют омикрон. Вопрос об этом даже задали Дмитрию Садовникову, зампреду правительства РС(Я) во время прямого эфира, он поручил Минтрансу Якутии ответить. Сейчас пресс-служба АО «АК «Полярные авиалинии» опровергает слухи в своих аккаунтах в соцсетях:

«Полярные авиалинии» сообщают, что это так называемый инверсионный след. Его оставляют любые типы воздушных судов при температуре воздуха ниже -30 по Цельсию.

— При выходе из двигателя вертолета, температура выхлопа составляет почти 1000 градусов. А при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности, образуется инверсионный след. Это всё объясняется физикой еще со школьной программы, — отмечает заместитель лётного директора пилот-инструктор Семен Семенов. – Чем выше разница температур, тем инверсионный след больше. На самом деле, для жителей сёл Якутии, привычных к полётам на вертолетах, это не вызывает никакого удивления.