Что? Рабство в Якутии?

По сообщениям информационных ресурсов об удержании граждан в трудовом рабстве следственным управлением СКР Якутии начата процессуальная проверка.

В ряде интернет-ресурсов размещена информация об освобождении членами общественного движения гражданина Республики Узбекистан и его супруги после насильного удержания в кафе, расположенном в торговом центре поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района республики.

Сообщается, что у супругов были отобраны документы, их избили, не выпускали из помещения кафе, а также не оплачивали работу.

По данному факту Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Мегино-Кангаласском районе организована процессуальная проверка.

Следователи установят степень достоверности размещенных сведений и при их подтверждении дадут правовую оценку действиям лиц, возможно причастных к незаконному деянию.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход проверки находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).