Что произошло в Мирном — МЧС

17 февраля 2022 г. в 18.39 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в г. Мирный Мирнинского района по проспекту Ленинградский произошло возгорание на подстанции.

На момент прибытия первого пожарного подразделения внешних признаков возгорания не было. В результате пожара огнем поврежден вводный кабель на высоковольтной линии. Предположительная причина – короткое замыкание кабеля с последующим горением. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 6 человек личного состава и 1 единица техники.