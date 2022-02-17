17.02.2022
21:53
138
Происшествия
Что произошло в Мирном — МЧС
17 февраля 2022 г. в 18.39 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в г. Мирный Мирнинского района по проспекту Ленинградский произошло возгорание на подстанции.
На момент прибытия первого пожарного подразделения внешних признаков возгорания не было. В результате пожара огнем поврежден вводный кабель на высоковольтной линии. Предположительная причина – короткое замыкание кабеля с последующим горением. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 6 человек личного состава и 1 единица техники.
Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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