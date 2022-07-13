Что произошло? Гидроцикл без людей прибило к острову на Лене…

В якутской Телеграме распространяют видео, снятое очевидцем, который рассказывает, что на Пиратский остров на реке Лене течением прибило гидроцикл с личными вещами. Номер виден. Надеемся, просто уплыл и с людьми все в порядке. Видео разместил тгк @djiikey

Фото: тгк @djiikey Источник: тгк @djiikey

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх