25.10.2022
01:00
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Погода
Что происходит с климатом? Завтра в Якутске плюсовая температура
Снег, местами сильный, ожидается в Нижнеленских, ночью местами в центральных, днем в Томпонском районе. На северо-западе, юге, западе небольшой, местами умеренный снег. Ветер умеренный, порывы до 9-14 м/с, в Нижнеленских порывы до 18-23 м/с, Ленском, Олекминском, Вилюйской группе, в центральных районах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью при снеге -2-7°, при прояснении -10-15°, в Оймяконье -24-29°, днем -1-6°, востоке -9-14°, юго-западе, юге -3+2°
В Якутске ночью снег, днем небольшой снег, ветер южный 5-10 м/с, днём западный 6-11 м/с порывы 15-18 м/с, поземок. Температура ночью-2-4°, днем -1+1°
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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