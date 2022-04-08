Что привело к увеличению очередей в якутской наркологии?
Уже месяц в Якутске выстраиваются большие очереди к наркологам и психиатрам Якутского республиканского наркологического диспансера за справками – для получения или обмена водительских прав, для разрешения на оружие и прочим вопросам.
Якутский республиканский наркологический диспансер разъясняет населению, какими факторами спровоцированы такие очереди.
С 1 марта 2022 года по официальному приказу Минздрава РФ изменены правила прохождения медицинской комиссии по выдаче разрешений на оружие и водительского удостоверения.
- Разрешения на оружие теперь имеют право выдавать исключительно (!) государственные или муниципальные медорганизации по месту жительства гражданина. Теперь в якутскую наркологию едут со всей республики, особенно интенсивно в период перед распутицей и сезоном охоты.
- Наркологов теперь, прежде всего, интересует, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. В объем медосвидетельствования, наряду с химико-токсикологическим исследованием на наличие в организме наркотических и психоактивных веществ, включено психиатрическое освидетельствование. Которое занимает от 30 до 40 минут на одного человека.
- Врачи, проводящие водительский медосмотр, теперь имеют право выявлять подозреваемых в алкоголизме и употреблении наркотиков, а также тех, кто имеет заболевания, несовместимые с вождением. Такие лица теперь направляются на дополнительные химико-токсикологические исследования. Химико-токсикологическая лаборатория в республике представлена только в Якутском республиканском наркологическом диспансере (ул. Автодорожная, 38).
- Также важно❗ У справок теперь новая, более защищенная форма. Срок действия справок для получения разрешения на оружие и управление автотранспортом, полученных до 1 марта 2022 года – один год.
Для удобства населения наркодиспансером приняты дополнительные организационные меры. Так, расширены бригады врачей медкомиссий, увеличены графики работы медкомиссий, открыты дополнительные пункты.
АДРЕСА, ГРАФИКИ РАБОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЯКУТСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
▪️Отделение профосмотров по адресу ул. Автодорожная, 38. График работы — с 8.30 до 15.45 с пн-пт.
Выдаются справки врачей нарколога и психиатра:
— для управления автотранспортом,
— для получения разрешения на оружие,
— для работников ЧОП,
— для медосвидетельствования иностранных граждан (с 8.30 до 15.30, понедельник-пятница).
▪️Подразделение по адресу ул. Кирова, 21. График работы — с 8.00 до 15.00 часов.
Выдаются следующие виды справок:
— для управления автотранспортом,
— для трудоустройства,
— для органов опеки
— для медосвидетельствования иностранных граждан.
▪️Подразделение по адресу улица Стадухина, 81. График работы с 8.30 до 15.45. Можно получить справки врача психиатра-нарколога:
— для управления автотранспортом,
— для медосвидетельствования иностранных граждан
— для трудоустройства
— для органов опеки
— военно-врачебная, летная комиссия.
▪️Подразделение по адресу улица Петра Алексеева 83/18 А (график работы – с 8.30 до 15.45) выдаются справки:
— для управления автотранспортом
— для трудоустройство
— для органов опеки.
Необходимые документы – паспорт, СНИЛС, ИНН (обязателен для получения разрешения на оружие), ФЛГ (обязательно для допуска к работе ЧОП).
Телефон для справок по вопросам профосмотров – 89248980435 (звонить строго в рабочее время!)
+7 (999) 174-67-82