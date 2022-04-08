Что привело к увеличению очередей в якутской наркологии?

Уже месяц в Якутске выстраиваются большие очереди к наркологам и психиатрам Якутского республиканского наркологического диспансера за справками – для получения или обмена водительских прав, для разрешения на оружие и прочим вопросам.

Якутский республиканский наркологический диспансер разъясняет населению, какими факторами спровоцированы такие очереди.

С 1 марта 2022 года по официальному приказу Минздрава РФ изменены правила прохождения медицинской комиссии по выдаче разрешений на оружие и водительского удостоверения.

Разрешения на оружие теперь имеют право выдавать исключительно (!) государственные или муниципальные медорганизации по месту жительства гражданина. Теперь в якутскую наркологию едут со всей республики, особенно интенсивно в период перед распутицей и сезоном охоты.

Наркологов теперь, прежде всего, интересует, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. В объем медосвидетельствования, наряду с химико-токсикологическим исследованием на наличие в организме наркотических и психоактивных веществ, включено психиатрическое освидетельствование. Которое занимает от 30 до 40 минут на одного человека.

Врачи, проводящие водительский медосмотр, теперь имеют право выявлять подозреваемых в алкоголизме и употреблении наркотиков, а также тех, кто имеет заболевания, несовместимые с вождением. Такие лица теперь направляются на дополнительные химико-токсикологические исследования. Химико-токсикологическая лаборатория в республике представлена только в Якутском республиканском наркологическом диспансере (ул. Автодорожная, 38).

Также важно❗ У справок теперь новая, более защищенная форма. Срок действия справок для получения разрешения на оружие и управление автотранспортом, полученных до 1 марта 2022 года – один год.

Для удобства населения наркодиспансером приняты дополнительные организационные меры. Так, расширены бригады врачей медкомиссий, увеличены графики работы медкомиссий, открыты дополнительные пункты.

АДРЕСА, ГРАФИКИ РАБОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЯКУТСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

▪️Отделение профосмотров по адресу ул. Автодорожная, 38. График работы — с 8.30 до 15.45 с пн-пт.

Выдаются справки врачей нарколога и психиатра:

— для управления автотранспортом,

— для получения разрешения на оружие,

— для работников ЧОП,

— для медосвидетельствования иностранных граждан (с 8.30 до 15.30, понедельник-пятница).

▪️Подразделение по адресу ул. Кирова, 21. График работы — с 8.00 до 15.00 часов.

Выдаются следующие виды справок:

— для управления автотранспортом,

— для трудоустройства,

— для органов опеки

— для медосвидетельствования иностранных граждан.

▪️Подразделение по адресу улица Стадухина, 81. График работы с 8.30 до 15.45. Можно получить справки врача психиатра-нарколога:

— для управления автотранспортом,

— для медосвидетельствования иностранных граждан

— для трудоустройства

— для органов опеки

— военно-врачебная, летная комиссия.

▪️Подразделение по адресу улица Петра Алексеева 83/18 А (график работы – с 8.30 до 15.45) выдаются справки:

— для управления автотранспортом

— для трудоустройство

— для органов опеки.

Необходимые документы – паспорт, СНИЛС, ИНН (обязателен для получения разрешения на оружие), ФЛГ (обязательно для допуска к работе ЧОП).

Телефон для справок по вопросам профосмотров – 89248980435 (звонить строго в рабочее время!)