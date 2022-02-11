Что принесут предпринимателям поправки в Налоговый кодекс?

На днях на заседании правительства были представлены поправки в Налоговый кодекс, которые вводят организациям льготы по налогу на прибыль за создание результатов интеллектуальной деятельности при условии, что авторские права на имущество выявлены с 1 января текущего года.

Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что «льготный режим будет действовать для крупных компаний в течение трех лет, а для малого и среднего бизнеса — пять лет. Таким образом, преимущества от этих льгот получат именно те предприниматели, которые активно внедряют разработки последнего поколения, вкладываются в исследования и развивают стартапы».

Аналогичное решение принималось четыре года назад. Льгота действовала всего два года, но, заметил председатель правительства, помогла повысить уровень защиты интересов российских правообладателей. «Теперь не просто возобновляем льготный режим, но и увеличиваем срок его действия, чтобы все предприниматели успели оформить свои права», — обратил внимание премьер. В правительстве ожидают повышения объема нематериальных активов российских компаний.