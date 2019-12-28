Что приготовил художественный музей Якутии на праздники?

Режим работы основного здания музея и его филиалов в г. Якутска во время рождественских выходных:

Национальный художественный музей

Республики Саха (Якутия)

Кирова, 9

Часы работы: с 10.00 до 18.00

Касса работает до 17.30

Выходной: понедельник, вторник

Касса: 33-52-80

Заказ экскурсий телефон/факс: 33-52-79

E-mail: sakhamuseum@mail.ru

С 3 по 8 января 2020 г. (7 января – выходной день). Начало в 12.00 ч.

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает на новогодние представления для детей во время рождественских каникул. Это увлекательное мероприятие позволит окунуться в сказочный мир волшебства и чудес! Маленьких гостей ожидает нарядная елочка, добрый Дед Мороз и прекрасная Снегурочка, также их ждут познавательные конкурсы и заводные игры.

В этом году музейный детский театр-студия «Этюд» представляет спектакль «Любовь к трем апельсинам» по мотивам сказки К.Гоцци, по версии Н. Шмитько. Пьеса вот уже много столетий не сходит с театральных подмостков. Она повествует о силе человеческой мечты, без которой жизнь человека превращается в унылое существование…

Стоимость билетов — 250 рублей. Бронирование билетов и справки по номеру 33-52-79. Спешите приобрести билеты! Количество мест ограничено. Ждем всех в музее! Место проведения: Детский театр, 3 этаж

Режим работы экспозиционных залов:

30 и 31 декабря 2019 г., 1 и 2 января 2020 г. – выходные дни

3, 4, 5 января 2020 г. – экспозиционные залы работают в обычном режиме с 10.00-18.00 ч. (касса до 17.30)

6 и 7 января – выходные дни

С 8 января 2020 г. – музей будет работать в обычном режиме

Постоянная экспозиция:

Русское искусство XVIII-XIX вв., Отечественное искусство XX-XXI в., Искусство Якутии XVIII-XXI вв.

Временные выставки:

С 4 декабря 2019 г. по 30 июня 2020 г. выставка народного и декоративно-прикладного искусства «РАРИТЕТЫ ЯКУТИИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ: ГОРНЫЙ УЛУС», проводимая в рамках музейного проекта «Раритеты Якутии».

Проект демонстрирует лучшие произведения народного и декоративно-прикладного искусства XVIII-XX вв. из собрания улусных музеев и частных коллекций в Национальном художественном музее РС (Я). Десятый выставочный проект продолжает знакомить с художественным наследием Якутии и в этом году музей представляет Горный улус. В новой экспозиции будут представлены более 250 неповторимых образцов народного и декоративно-прикладного искусства XIX – начала XX веков из собраний муниципальных музеев: Бердигестяхский краеведческий музей, Мытахскиймузей-галерея; общественных музеев-Библиотека-музей МО «Кировский наслег», МО «Маганинский наслег», МО «Одунунский наслег», МО «Малтанинский наслег», МО «Октябрьский наслег»; школьных музеев — музей Атамайской СОШ им. В.Д.Лонгинова, музей Ертской СОШ им. С.И. Тарасова. Помимо экспонатов музейного значения, на выставке представлены личные коллекции собирателей и произведения современных мастеров.

Место проведения: ул. Кирова, 9, 1 этаж, 3 зал

С 12 декабря 2019 г. по 16 февраля 2020 г. Выставка «Удьуор ситим» династии художников Амыдаевых.

В экспозиции представлены произведения основателя династии Николая Даниловича Амыдаева (1933-2010), художника-костореза, народного художника РС(Я) и его потомков: сына Василия Николаевича Амыдаева, художника-костореза, заслуженного деятеля искусств РС(Я), председателя Союза художников РС(Я); зятя Александра Анатольевича Винокурова, художника-костореза, народного мастера России; внуков Нюргуяны, Николая и Айины Амыдаевых.

Место проведения: ул. Кирова, 9, 3 этаж, зал ДПИ

С 19 декабря 2019 г. по 19 января 2020 г. выставка «Роберт Петров. Мастер из рода «Трех стрел», костореза, ювелира, члена Союза художников России – Роберта Никифоровича Петрова (1949-2004), посвященная 70-летию со дня рождения.

На выставке, приуроченной к 70-летию со дня рождения Роберта Петрова, перед зрителем предстанут косторезные композиции, ювелирные изделия и зарисовки, выполненные художником в течение двадцати лет. Что примечательно, выставка знакомит не только с творчеством художника, но и с его философскими взглядами, а также с коллекцией старинной якутской утвари, принадлежавшей художнику.

Место проведения: ул. Кирова, 9, 2 этаж. Зал Графики Якутии

С 25 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г. Выставка декоративно-прикладного искусства «С Новым годом!» из фондов Национального художественного музея Республики Саха (Якутия).

Место проведения: ул. Кирова, 9, фойе 3-го этажа

ГАЛЕРЕЯ ЗАРУБЕЖНОГО

ИСКУССТВА ИМ. М.Ф. ГАБЫШЕВА

ул. Петровского, 4

Часы работы: с 10.00 до 18.00

Касса работает до 17.30

Выходной: понедельник, вторник

Касса: 44-62-71

Заказ экскурсий телефон/факс: 44-62-71, 33-52-79

E-mail: sakhamuseum@mail.ru

30 и 31 декабря 2019 г. – выходные дни

С 1 по 8 января 2020 г. – экспозиционные залы галереи не работают

С 9 января 2020 г. галерея будет работать в обычном режиме

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Галереи зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева – Западноевропейское искусство XVI-XIX веков, Искусство Востока, Мемориальный кабинет профессора, мецената М.Ф. Габышева.

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Временные выставки:

С 31 октября по 15 марта 2020 г. выставка немецких художников «Alte Meister. Старые мастера» (графика)в рамках мероприятий Дни Германии в г. Якутске РС(Я).

На выставке немецких художников «Alte Meister. Старые мастера» центральное место занимают работы Альбрехта Дюрера (1471-1528). Необычайный художественный талант, широта интересов и глубина знаний — все это нашло отражение в графике мастера. Живописец, гравер, ученый, гуманист, Дюрер был первым художником в Германии, который стал одновременно работать во всех графических техниках, известных в XV-XVI веках.

Экспозиция выставки дает возможность прикоснуться к шедеврам Северного Возрождения, а также знакомит с удивительным искусством мастеров разных направлений более позднего периода.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

АКАДЕМИКА АФАНАСИЯ ОСИПОВА

ул. Хабарова, 27

Часы работы: с 10.00 до 18.00

Касса работает до 17.30

Выходной: понедельник, вторник

Касса: 21-75-36

Заказ экскурсий: 33-52-79, 21-75-36

30 и 31 декабря 2019 г. – выходные дни

С 1 по 8 января 2020 г. – галерея не работает

С 9 января 2020 г. галерея будет работать в обычном режиме

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Постоянная экспозиция произведений действительного члена Российской Академии художеств, народного художника СССР, РСФСР, ЯАССР, заслуженного деятеля искусств ЯАССР, лауреата Государственной премии РСФСР им И.Е.Репина, лауреата премии Ленинского комсомола Якутии, Президента Академии духовности РС (Я) (1996-2017), члена СХ России, живописца Афанасия Николаевича Осипова (1928-2017).

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Выставочный зал

Национального художественного музея

Республики Саха (Якутия)

Кирова, 12, 2 этаж (здание Комдрагметалла)

Часы работы: с 10.00 до 18.00

Касса работает до 17.30

Заказ экскурсий телефон/факс: 33-52-79

E-mail: sakhamuseum@mail.ru

Режим работы выставки «Отражение» для всех посетителей:

С 20 по 29 декабря 2019 г. – без выходных. 10.00-18.00 (касса до 17.30).

30 декабря 2019 г. -10.00-17.00 (касса до 16.30)

С 1 по 8 января 2020 – выходные дни.

С 9 по 12 января 2020 – без выходных. 10.00-18.00 (касса до 17.30).

Выставка «Отражение» художника-живописца, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств РС (Я) Кравчука Василия Петровича, приуроченной 65-летию и 40-летию творческой деятельности. 16+