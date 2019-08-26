26.08.2019
22:12
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Якутия

Что придет на смену Ан-2?

Председатель правительства РС(Я) Владимир Солодов представил в своем профиле в Инстаграм новый модифицированный самолет, который придет на смену легендарному «кукурузнику».

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На замену легендарным Ан-2 придет новый модифицированный самолёт вместимостью до 14 мест, который позволит решить одну из главных проблем республики — транспортную доступность. Экспериментальный образец новосибирских авиаконструкторов ТВС-2ДТС стал отличной базой для отработки новых технологий, а опыт, полученный при создании воздушного судна, будет учтён в разработке нового серийного легкого многоцелевого воздушного судна. Сейчас мы активно работаем с Минпромторгом и будем одним из «модельных» регионов, потребности которых учитываются при проектировании самолёта. Материал по теме: В России создадут новый самолет на замену «кукурузнику» https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/08/25/809535-v?utm_source=whatsapp&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=809535-v #Авиацияякутии #Якутия2032

A post shared by Владимир Солодов (@vv_solodov) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B1lsryNoXJ8/
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